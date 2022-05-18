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Schumacher'in koltuğu tehlikede mi?

Motorsport.com İtalya'dan Roberto Chinchero'nun haberine göre Mick Schumacher, 2023 yılında yedek pilotluğa çekilme riskiyle karşı karşıya.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Schumacher'in koltuğu tehlikede mi?
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Mick Schumacher'in Formula 1 kariyeri, iki ay içerisinde beklenmedik şekilde tersine döndü. 2022'nin ilk testi olan Barselona öncesine kadar Mick Schumacher, Nikita Mazepin'in yanında kariyerinin ikinci sezonuna hazırlanıyordu ve hatta adı 2023 için Charles Leclerc'in yanındaki Ferrari koltuğu için bile geçiyordu.

Fakat Mazepin'in ayrılığı ve Kevin Magnussen'in gelişiyle işler tersine döndü. Son olarak buna Carlos Sainz'ın Ferrari'yle sözleşme yenilemesi de eklendi.

Kötü haberler sezonun başlamasıyla devam etti. Mazepin'in yerine son dakikada takıma katılan Magnussen daha henüz Bahreyn GP'de ön bölümde yer aldı ve takımına puan getirdi.

Danimarkalı pilot, topladığı 15 puanla Haas'ı takımlar şampiyonasında Williams ve Aston Martin'in önüne taşımış durumda. Schumacher ise henüz tek puan dahi alamadı ve Nicholas Latifi ile birlikte puan alamayan iki sürücüden birisi.

Haas garajında pek fazla siyaset olmuyor ve aslında Gunther Steiner'ın Schumacher'den beklediği şey de çok açık.

Takım patronu, Schumacher'in ileriye doğru gittiğini görmek istiyor ve şimdiye kadar herhangi bir adım adım atabilmiş değil. Bu adımı atabilmesi, iddialara göre Schumacher'in gelecek yıl takımda kalması adına son derece önemli olacak.

La Haas VF-22 di Mick Schumacher dopo l'incidente di Jeddah

La Haas VF-22 di Mick Schumacher dopo l'incidente di Jeddah

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yani Schumacher'in karşı karşıya olduğu senaryo, iki ay içerisinde tersine döndü ve Ferrari'ye gidecek gibi görünmüyor. Gelecek sezonki koltuğu da doğrulanmış değil.

Bu bağlamda, yaptığı hatalar da geleceği belli olmayan bir sürücü için pek de iyi haberler değil.

Schumacher'in kaderi kendi ellerinde. Önümüzdeki hafta sonundan Eylül sonuna kadar 11 yarış yapılacak ve tüm bu yarışlarda pek çok potansiyel fırsat var. Bu açıdan Schumacher'in kendisini kanıtlaması ve Gene Haas'ı ikna etmesi gerekiyor. Eğer yapamazsa, o zaman Mick için alternatif bakılması gerekecek, ki bu da çok karmaşık bir senaryo olabilir.

Schumacher, 19 Ocak 2019'da Ferrari sürücü akademisine katıldı ve Maranello merkezli takımla ilişkisini koruması için Ferrari güç ünitesine sahip bir takıma gitmesi gerekiyor.

Haas dışında buna sahip sadece Alfa Romeo var ve onların elinde de Zhou Guanyu ve olası alternatif olarak Theo Pourchaire var.

Diğer çözümleri değerlendirmek için Schumacher'in Ferrari ile bağlarını koparması gerekiyor ve bunu yapsa dahi otomatik olarak diğer kapılar kendisi için açılmayacak. Bu açıdan sonraki yarışlar geleceğini belirleyecek ve Alman pilot için kolay bir dönem olmayacak.

Pistte kendisini gösterirse tüm şüpheler ortadan kalkacak fakat tam tersi olursa o zaman 2023 yılını yedek pilot koltuğunda bile geçirebilir.

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