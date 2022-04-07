Schumacher'in kazasının ardından Haas, Avustralya'da yedek parçasız kaldı

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Schumacher, Cidde caddelerinde sıralamalarda büyük bir kaza geçirmişti. Schumacher'de bir sorun olmasa da takım, Schumacher'in aracını Melbourne yarışı öncesinde hazırlayabilmek için yarışa çıkmaması yönünde karar almıştı.

Haas, çarşamba günü ekstra çalışma süresi kullanarak Schumacher'in aracını hazır hale getirdi. Kazanın yapıldığı şasi, tamir için İngiltere'deki merkeze gönderildi. O şasinin ilerleyen yarışlarda yeniden kullanılması planlanıyor.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Gunther Steiner, "Çalışanlarımız için oldukça zorlu bir gündü. Dün gece çalışma yasağını kırdık çünkü ekip sabah hazır olmak istedi. Bu sayede bu gece ekstradan çalışmak zorunda kalmayacaklar. Bir çalışma yasağını bu şekilde kullanmaya değerdi."

"Şu anda mümkün olduğu kadar çok parça getirmemiz gerek. Daha fazlasını getiremeyiz çünkü stokta daha fazlası yok. Elimizdeki her şeyi getirdik."

"Ve yedek şasimiz yok. Burada bizim için güvenlik ağı yok. Bu yüzden dikkatli olmalılar. Aksi takdirde tek araçla başlayacağız." dedi.

Steiner, şasinin takımın merkezinde dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından Imola'da yeniden kullanılabileceğini düşünüyor.

Steiner, "Şasi dün merkeze gönderildi. Aslında gümrük beyannameleri, evrak işleri yüzünden buraya gelmek zorunda kaldı. Şu anda Singapur'da olduğunu düşünüyorum, az önce bir e-posta aldım!"

"Tamir edilecek, bu yüzden Imola'da yeniden yedek şasi olarak hazır olacağını düşünüyorum. Yan kaza yapısının değişmesi, boyanması gerektiğini düşünüyorum. İçerisinde küçük bir ezik var ancak şasi tamir edilebilir durumda." dedi.

Schumacher'in aracına yeni bir vites kutusu eklenecek olsa da eski motor araçta yer almaya devam edecek.

Steiner, "Öncelikle motoru çalıştırmaları lazım. Her şeyi kontrol ettiler. Ferrari motorun durumundan çok mutlu." dedi.

Steiner son olarak Schumacher'in Albert Park pistinde ilk kez yarışacak olmasının bir sorun olacağını düşünmediğini ifade etti.

Steiner, "Geçen sene çok sayıda yeni pistte yarıştı. Bu sene çok fazla yeni pist yok. Burası onlardan birisi ancak onun için büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. O gittikçe hızlanıyor."

"Ve şimdi Kevin var. O daha önce burada yarıştı, pisti iyi biliyor. Mick onun verilerine bakabilir. Ne yaptığını bilen birisi varsa, her şey daha hızlı oluyor." dedi.