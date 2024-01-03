Ralf: "Michael'la geçirdiğimiz zamanı özlüyorum"

Michael Schumacher 29 Aralık 2013 tarihinde eşi ve çocuklarıyla birlikte İsviçre'de tatil yaparken geçirdiği kayak kazasında hayatını değiştiren yaralar aldı. Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu olan Schumacher'in aldığı yaralar nedeniyle kaza gününden bu yana hiçbir fotoğrafı paylaşılmadı.

Kaza gününün üzerinden 10 yıl geçtikten sonra, bir zamanlar Formula 1'in en ön saflarında yer alan ve Williams-BMW için yarışan kardeşi Ralf, kendisinin ve ailesinin hayatındaki o çalkantılı döneme ilişkin düşüncelerini paylaştı.

F1 yorumculuğu yaptığı Sky Almanya'ya verdiği bir röportajda konuşan Schumacher, ağabeyinin F1 pilotu olarak ayaklarını yere basmasına yardımcı olduğu zamanları nasıl özlediğini anlattı ve aile için mahremiyet ricasında bulundu.

Ralf Schumacher, "Bunun ne kadar uzun zaman önce olduğu ve 10 yılın ne kadar çabuk geçtiği şok edici."

"Akıl hocam olduğu o zamanı, birlikte geçirdiğimiz zamanı özlüyorum. O zamanlar tüm aile için bir dönüm noktasıydı. Aşağı yukarı bu konuda yorum yapmamaya karar verdik. Hâlâ konuya çok fazla ilgi var."

"Bazen aile için biraz daha huzur ve sessizlik, insanların bu kadar çok soru sormamasını dilerdim. Michael'ın halkın gözü önünde geçirdiği zamanın onun için harika olduğuna ve tüm nesillerin onu motor sporlarında takip ettiğine inanıyorum."

"Ancak, bu kadar uzun bir süreden sonra, dramatik bir deneyim olsa bile, mahremiyete ihtiyacınız olduğunu anlamanın zamanı geldi. Michael hakkında bu kadar çok insanın düşünmesi beni her zaman şaşırtıyor ve bu çok güzel. Ancak bazı insanlar hâlâ biraz fazla ileri gidiyor ve aileye çok yaklaşıyor." dedi.

Michael'dan altı yıl sonra Formula 1'e katılmayı başaran Ralf, 1995 sonunda çifte Dünya Şampiyonu olan kardeşinin yardımı olmadan bu spora girmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Ralf, "Hikayemizin nerede başladığını düşünürseniz. Go-kart pistinde anne ve babamızla birlikte Formula 1'e giden yolu birlikte kat ettik."

"Deneyimleyebildiğimiz şey inanılmaz derecede harikaydı. Onun için elbette tamamen farklı bir boyuttaydı. Ama çok daha önemli olan birlikte çıktığımız yolculuk. Mekanikerim ve akıl hocam olduğu zamanlardan kalma bu resimlere tekrar baktığımızda bu harika anları tekrar hatırlıyorum."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher

"Şu çok açık. Kardeşim olmasaydı Formula 1'e asla giremezdim. Bunun için belirli bağlantılara sahip olmanız gerekiyor. Her şey çok paraya mal oluyor ve özellikle [menajer] Willi Weber bana inanılmaz yardımcı oldu."

"Her ikisine de sonsuza dek minnettarım. Elbette günün sonunda aracı kendiniz kullanmak zorundasınız, buna hiç şüphe yok. Ama yine de önünüzün açılması gerekiyor."

"Aramızdaki büyük yaş farkı nedeniyle çocukken çok fazla ortak noktamız yoktu. O daha çok, zaman zaman bana göz kulak olması gereken bir ağabey gibiydi."

"Gerçekten harika ve hızlı tempolu bir zaman geçirdik. Ailemizle ilgili en önemli şey her zaman birlikte bir şeyler yapmamızdı." dedi.

Elbette Formula 1'de birbirimize karşı yarışırken aramızda garip bir anlaşmazlık vardı. Şans eseri, her ne sebeple olursa olsun eşit seviyede olduğumda ya da ona karşı bir yarış kazandığımda, yarıştan sonra sık sık birlikte vakit geçirirdik.

Ralf, "Efsanevi Suzuka partileri de dahil olmak üzere bunların hepsi harika anılar. Elbette bunların hiçbirini kaçırmak istemeyiz, buna hiç şüphe yok." dedi.

Ralf o zamandan beri Michael'ın oğlu Mick Schumacher'in motor sporları kariyerinde çok güçlü bir destekçisi oldu. F1'de geçirdiği süre boyunca genç Haas pilotunun amigosu haline geldi.

Mick'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine ile bir programa geçmesiyle birlikte Ralf, kardeşinin ailesine ve zorlu geçen 10 yıl boyunca dayanma gücüne sahip olmalarına övgüler yağdırıyor.

Ralf, "Her şeyden önce Corinna'nın başardıklarını görmek harika, o gerçekten inanılmaz güçlü bir kadın" dedi.