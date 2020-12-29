Schumacher'in kayak kazasının üzerinden yedi yıl geçti

Formula 1'de yedi dünya şampiyonluğu elde etmeyi başaran Schumacher, emekli olmasının ardından Mercedes'in elçisi olmuştu.

Alman pilot, ailesiyle beraber gittiği Fransız Alpleri'nde kayak yaparken düşmüş ve başını kayaya çarpmıştı.

Efsane pilot bir süre komada kaldı ve sonrasında rehabilitasyon sürecine başladı. Ancak o noktadan sonra kendisi hakkında hiçbir resmi bilgi verilmedi.

Kendisini sık sık görmeye giden Jean Todt, efsane pilotun geçirdiği kazanın çok ciddi olduğunu ve Alman pilotun, hayatını normal şekilde devam ettirebilmek için tedavi gördüğünü belirtmişti. Ancak hiçbir zaman net bir bilgi vermedi.

Schumacher'le ilgili sık sık tedavi haberi çıkıyor ve yürüyemediği, hareket etmediği ve hatta konuşamadığı söyleniyor.

Bugün, o talihsiz kazanın üzerinden yedi yıl geçerken, Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili ailesi tarafından yine herhangi bir açıklama gelmedi.

Efsane pilot, 3 Ocak'ta 52. yaşına girecek.

Motorsport.com Türkiye ailesi olarak Schumacher'in en kısa sürede normal hayatına dönmesini diliyoruz.