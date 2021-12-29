Schumacher'in kayak kazasının üzerinden sekiz yıl geçti

Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan iki isminden birisi olan Schumacher, 2012 sonunda emekli olmuş ve ardından ailesiyle daha çok vakit geçirmeye başlamıştı.

Schumacher, 2013'ün Aralık ayında tatil için Fransız Alpleri'ne gitti ve burada kayak yaparken düşerek başını yere vurdu. Kask olmasına rağmen başına büyük bir darbe alan Schumacher, beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Alman pilot ölümün kıyısından döndü ve uzun süre komada kaldı. Sonrasında durumu biraz daha iyiye gidince hastaneden ayrılarak evine döndü. O dönem Schumacher'in rehabilitasyon sürecine başladığı açıklanmıştı. Bu da hakkındaki son resmi açıklamaydı ve şu anda sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmiyor.

Bugün, o talihsiz kazanın üzerinden sekiz yıl geçerken, ailesi Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Efsane pilot, 3 Ocak'ta 53. yaşına girecek.

Motorsport.com Türkiye ailesi olarak Schumacher'in en kısa sürede normal hayatına dönmesini diliyoruz.

Michael Schumacher, Benetton B191 Ford Fotoğraf: Ercole Colombo