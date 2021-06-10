Schumacher'in Jordan 191'i satışa çıkarıldı

7-Up'tan ilham alan bu araç, yeşil ve mavi gövdesiyle, Formula 1 tarihinin en önemli araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Jordan 191 sadece görüşünden dolayı değil, aynı zamanda Formula 1 tarihinin gördüğü en iyi sürücülerden birinin ilk aracı olmasından dolayı da epey ünlü.

Schumacher, Bertrand Gachot'nun hapse girmesinden dolayı 1991 Belçika Grand Prix'sinde Jordan'la ilk F1 yarışına çıkmıştı.

Sonradan ortaya çıktığı üzere, Schumacher takımın sahibi Eddie Jordan'a daha önce Spa-Francorchamps pistinde sürüş tecrübesi olduğu yalanını söyledi ancak Alman pilot, bu fırsatla piste çıkması halinde neler yapabileceğini göstermiş oldu.

Yarışa yedinci sıradan başlayan Schumacher, Jordan'ın o sezon sıralama turlarında aldığı en iyi sonucu yakalamıştı. Yarışın ilk turunda debriyaj problemleri yaşayarak, yarıştan ayrılmak zorunda kalsa da, padoktakilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Schumacher, ilerleyen yıllarda Benetton ve Ferrari'yle birlikte toplam yedi kez Sürücüler Şampiyonluğu'nu kazandı. Şimdi ise Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından bir için tüm bu serüvenin başladığı araç satışa çıkarıldı.

Tabii ki, beklenildiği üzere bu araç çok ucuza satılmayacak. Tarihi otomobil satıcısı Speedmaster Cars, herhangi bir anlaşma yapılması için 1.25 milyon sterlin istedi.

Eddi Jordan, 191'i şu şekilde anlatmıştı: ''Bu sürmesi çok kolay bir araç.''

''Sürüşü kolay, çok güzel ve çok hızlı, bu çoğunlukla iyiye işarettir!''

Araç daha önce Goodwood Festival of Speed, Boss GP Series ve Donington'daki 2021 Masters Historic Race Weekend gibi etkinliklerde sergilenmişti.

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