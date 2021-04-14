Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği büyük kayak kazasının ardından başından ciddi şekilde yaralanmıştı.

Alman pilotun sağlık durumu hakkında yeni bir haber bulunmuyor ve oğlu Mick de babası hakkındaki sorumları "özel" olduğu gerekçesiyle cevaplamıyor.

Bununla beraber son dönemde bazı ilginç haberler ortaya çıkmaya başladı ve bunlardan sonuncusu, Bunte tarafından ortaya atıldı.

Alman dergisi Bunte, Schumacher'in Cenevre Gölü'nün kıyasındaki Gland'da bulunan ünlü ve görkemli malikânesinin satılığa çıkarıldığını iddia etti.

Zaman zaman Schumacher ailesiyle alakalı haberlere imza atan Bunte, efsane pilotun eşi Corinna'nın 20 bin metrekarelik bu mülk için 58.7 milyon euro istediğini iddia etti.

Son yıllarda Schumacher'in, İspanya'nın Mallorca kentindeki bir tatil evinde yaşadığı söyleniyordu. Kimileri de Schumacher'in hâlâ İsviçre'de yaşadığını öne sürüyor.

Ancak ailesi, şimdiye kadar bu haberlerin hiçbirisini doğrulamadı.

Schumacher, 2013'teki kazasından bu yana tedavi görmeye devam ediyor ve bu tedaviyi, özel bir ekip yürütüyor. Haliyle bu evin satılığa çıkarıldığı haberleri, ailenin maddi sıkıntılar yaşayıp yaşamadığı sorularını da beraberinde getiriyor.

Corinna Schumacher, ve Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: XPB Images