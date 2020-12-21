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Formula 1 / Son dakika

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

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Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Haas patronu Günther Steiner, Mick Schumacher'in çalışma ahlakı ve takımla bütünleşme şeklinin etkileyici olduğunu söyledi.

Schumacher Abu Dhabi'deki sezon finalinin ilk antrenman seansında piste çıktı. Böylelikle ilk kez resmi bir antrenman seansında yer aldı.

2021 için Schumacher ile anlaşma imzalayan Steiner, Alman pilotun antrenmandaki hızını değerlendirmenin oldukça gereksiz olduğunu, ancak garajda yaptıklarından gerçekten etkilendiğini belirtti.

Steiner, Schumacher'in takımla ilk hafta sonu üzerine: "Harika bir iş çıkardı."

"Orada bir sürücünün potansiyelini pek göremeyeceğiniz için bunu bir test oturumu olarak görmedim."

"Ama görebildiğimiz şey kişiliği oldu. Çalışmaya nasıl hazırlandığı, nasıl yetiştiği... Çünkü ilk defa F1 pistine çıkacak bu genç adamlar için ilk kez yapılacak çok şey var, özellikle soyadınız Schumacher ise."

"Sizi izleyen bir sürü göz var. Hele ki 21 yaşındaysanız, bunu yapmak için çok fazla özgüvene sahip olmanız gerekir ve o tüm hafta boyunca bunun üstesinden geldi, iyi bir iş çıkardı." dedi.

Schumacher'in yanındaki ekiple nasıl çalıştığını ve ondan istenenleri vermek için neler yaptığını dikkatle gözlemlediğini söyleyen Steiner, "Mühendislerle çok iyi çalıştı."

"Performansından çok bunu izledim. Mühendislerle yaptığı iş çok güzeldi. Yorumlamalarında ve diğer her şeyde çok netti."

"Ve bu arada, araçtaki performansı için ona ne yapması gerektiğiyle ilgili baskı yapmadık [ama] iyiydi, çünkü söylediğim şu ki en önemli şey: herhangi bir hata yapma çünkü bu seni geri götürür."

"[Bunun gibi] hiçbir şey yapmadı. Çok iyi performans gösterdi. Diğerlerine kıyasla vaktini tam olarak nerede kaybettiğini biliyordu." dedi.

Sezon sonrası Abu Dabi Testi'nde bir günü daha takımla birlikte tamamlayan Schumacher'in önümüzdeki Mart ayında Barselona'da yapılacak sezon öncesi testlerinde bir buçuk günü daha olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Haas F1 Team
Editör Jonathan Noble

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