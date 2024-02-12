Schumacher'in hamlesi, Mercedes-Alpine çekişmesine sebep olabilir
Mick Schumacher, Mercedes ve Alpine ile olan çifte taahhütleri sebebiyle 2024 yılında kendisini bir 'çekişmenin' ortasında bulabilir.
Bir önceki sezonun sonunda Haas'tan ayrılan Schumacher, 2023 yılını Mercedes'in yedek pilotu olarak geçirdikten sonra, 2024 yılında Alpine'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takımı ile yarışlara geri dönecek.
Schumacher, farklı bir kategoride de olsa rakip bir üreticiyi temsil etmesine rağmen, gelecekte yeniden bir F1 koltuğu kazanma umudunu koruduğu için bu yıl Mercedes'in yedek pilotu olarak görevine devam edecek.
Schumacher'in Mercedes ve Alpine'e olan bağlılığı, merkezleri İsviçre'nin Schaffhausen kasabasında birbirlerinden sadece üç kilometre uzakta bulunan iki üreticinin rakip lüks saat sponsorlarıyla ilgili benzersiz bir duruma yol açtı.
Mercedes'in IWC ile uzun vadeli bir ortaklığı bulunurken, Alpine bu ayın başında H. Moser & Cie ile hem F1 hem de WEC takımlarını etkileyen bir anlaşma yaptığını duyurdu.
F1 pilotları genellikle lüks saat markalarıyla sıkı özel anlaşmalara tabidir, ancak Schumacher'in Mercedes ve Alpine'e olan taahhütleri, 24 yaşındaki pilot için 'özel bir anlaşma' yapılmasına neden oldu.
Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İsviçreli yayın organı Blick'e göre, bir Moser temsilcisi iki şirketin Schumacher'i paylaşmayı taahhüt ettiğini ve Schumacher'in Alpine görevinde Moser'in, Mercedes renklerinde ise IWC'nin saatlerini takacağını doğruladı.
Schumacher, "Ben bir yarış pilotuyum, bundan önceki 14 yıl boyunca yarışlardan uzak kalmadım. Gelecek yıl tekrar yarışmak istediğim için bu iyi bir seçenekti."
"Bence Formula 1'in olduğu kadar bu şampiyonanın da kendine has bir cazibesi ve zorlukları var."
"Formula 1 ile temasımı sürdürmek için yedek pilotluk da yapıyorum ve bunu aynı zamanda bir sürücü olarak daha da gelişebileceğim bir şey olarak görüyorum."
"Yolum bir gün Formula 1'e tekrar düşerse, o zaman bu serideki gelişimimi Formula 1'e taşıyabileceğim."
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