Schumacher'in, Haas'ın 2022 aracından "büyük beklentileri" var

Ferrari Sürücü Akademisi üyesi ve 2020 Formula 2 şampiyonu Schumacher, geçtiğimiz yıl Haas ile F1'e geçiş yaptı.

Haas, 2021 sezonunda aracını geliştirmedi ve bunun yerine, yeni teknik düzenlemelerin geleceği 2022 yılına odaklanmayı seçti. Bu da takımın, sezonu en arkada ve puan alamadan tamamlamasına neden oldu.

Ancak Schumacher ilk F1 sezonunda, özellikle de sezonun sonuna doğru, önemli bir ilerleme kaydettik. Çaylak takım arkadaşı Nikita Mazepin'i üç yarış dışında hepsinde yendi ve 22 sıralama turalrının 20'sinde önde bitirdi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, takımın sezon sonundaki gelişiminin "çok tuhaf" olduğunu söyledi. Schumacher ise iyi geçirmeyi umduğu bir sezon öncesinde, bunun "büyük bir destek" olduğunu belirtti.

Schumacher, Autosport/Motorsport.com'a, "Duyduklarıma ve gördüklerime bakılırsa araç oldukça iyi olacak."

"Yani büyük beklentilerim var. Umarım bu beklentilerim pistte karşılanır." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

2022 aracı, Schumacher'in gelişiminde rol aldığı ilk tasarım olacak.

Schumacher, teknik bir rol almanın zorluğunun ve aracın gideceği yönün belirlenmesine yardımcı olmanın keyifli olduğunu, ayrıca hem kendisinin hem de takım arkadaşının taleplerinin karşılanmasını sağladığını söyledi.

Schumacher, "Bir şeylerin genel olarak nasıl çalıştığı, özellikle de Formula 1 araçlarının çalışma şekli yıllardır benim ilgimi çeken bir şey."

"Gelecek yılın (2022) aracına oldukça katkıda bulunuyorum, sadece anlamak, CAD modellerini ve diğer şeyleri görmek istiyorum. Yani yılın başında analiz etmeyi dört gözle beklediğim birçok nokta var."

"Takımla fabrikada çalışmak, aracın nasıl olmasını istediğime dair katkıda bulunmak harikaydı."

"İlk defa bir araç herkes için değil benim için yapılacak. Bu, her şey uyum içinde çalışsın diye ölçülerimizde ve kasklarımızda ayrıntılı bir şekilde belirtiliyor." dedi.