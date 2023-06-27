Schumacher'in geleceği belirsizliğini koruyor

Önümüzdeki hafta sonu Avusturya Grand Prix'si var ve bir yıl önce Mick Schumacher'in kariyerinin en iyi yarışını bu pistte geçirmişti.

O zaman Spielberg'de Haas'ın direksiyonuna geçen Mick, daha güçlü takımların daha deneyimli isimlerini geçerek altıncı olmuştu.

Ancak bu onun Formula 1'de kalmasına yardımcı olmadı ve bu sezon Mercedes'in yedek pilotu olarak görev yapıyor ama kısa vadede onu neler bekliyor?

İsviçre gazetesi Blick'in haberine Williams, Logan Sargent'ın yerine başka bir ismi geçirmeyi düşünüyor çünkü Amerikalı pilot henüz beklentileri karşılayamadı ve daha deneyimli takım arkadaşı Alex Elbon'a kıyasla çok geride kalıyor. Mick seçeneği mantıklı olabilir çünkü İngiliz ekip halihazırda Mercedes motoru kullanıyor ve takımın başında daha önce Mick'in babası Michael ile çalışmış James Vowles var.

Fakat Mick'in Sauber Motorsport bünyesine katılma ihtimali de düşük değil çünkü İsviçreli şirket Audi ile anlaştı ve 2026 itibariyle Alman üreticinin fabrika takımı olacaklar.

Blick gazetesine göre Valtteri Bottas ve Guangyu Zhou'nun yeni dönemde takımda kalma ihtimali şüpheli çünkü zaman zaman iyi performanslar sergileseler de temelde istikrarsız bir görüntü çiziyorlar.

Söylentilere göre Audi yetkilileri şimdiden padokta bazı görüşmeler yapıyor ve Mick hakkında çeşitli takımların temsilcilerinden görüşler alıyor. Eğer Mick gelecekte fabrika ekibine katılırsa, soyadı bile ona olan ilginin artmasını sağlayacak.

Ancak Sauber'in CEO'su Andreas Seidl'in sadece bununla değil, aynı zamanda 24 yaşındaki Alman pilotun iyi sonuçlar alma yeteneğiyle de ilgilendiği ve bu konuda bazı şüpheler olduğu söyleniyor. Ancak Seidl hem insani özellikleri hem de sportif tarafı iyi bilen deneyimli bir isim olarak bilindiği için, en doğru kararı verecek gibi görünüyor.