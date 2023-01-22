Schumacher'in Formula 1'de kullandığı ilk araç açık artırmaya çıkarıldı
Michael Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışı olan 1991 Belçika Grand Prix'sinde kullandığı Jordan 191 tekrar açık artırmaya çıktı.
Jordan takımı, 1991 Belçika Grand Prix'sine üç şasi getirmişti: 4 numara, 5 numara ve 6 numara. Michael Schumacher, başlangıçta 5 numaralı şasiyi kullandı ve deneyimli takım arkadaşı Andrea de Cesaris'ten daha hızlıydı.
İtalyan sürücü, aracında bir sorun olduğunu düşündü ve 6 numaralı şasiyi 4 numara ile değiştirdi. 6 numaralı şasi ise Schumacher'e verildi. Michael, bu şasiyle de Cesaris'ten daha hızlıydı.
Sıralama turlarında Cesaris, 6 numaralı şasiye geri dönerek 11. zamanı yaparken, Schumacher 5 numaralı şasi ile yedinci sırayı aldı.
2021 yazında, 6 numaralı şasi İngiliz Speedmaster Cars şirketi tarafından satılığa çıkarılmıştı.
Mick Schumacher, Jordan 191
Fotoğraf: Haas F1 Team
Alıcı bunun için 1,25 milyon sterlin ödedi ve bu araç, Alman pilotun ilk yarışının 30. yıl dönümü onuruna Sky Sports tarafından düzenlenen bir etkinlikte, oğlu Mick Schumacher tarafından test edildi.
Araç o zamandan beri piste çıkmadı ve şu anda tekrar satılık.
Bonhams müzayede evi, bu Jordan 191'i 2 Şubat'ta Paris'te açık artırmaya çıkaracak.
Aracın tahmini değerinin 1,2 ila 1,7 milyon pound arasında olduğu düşünülüyor.
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