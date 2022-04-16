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Formula 1 Haberler

"Schumacher'in Ferrari'ye geçmesi için 3 seneye daha ihtiyacı var"

AlphaTauri'nin Takım Patronu Franz Tost'a göre Mick Schumacher'in Ferrari'de yarış koltuğuna geçebilmesi için 3-4 sene daha beklemesi gerekiyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
"Schumacher'in Ferrari'ye geçmesi için 3 seneye daha ihtiyacı var"
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Ferrari Sürücü Programı'nda yer alan ve aynı zamanda yedek pilotluğu Antonio Giovinazzi ile paylaşan Mick, Haas'ta ikinci sezonunu geçiriyor.

İlk sezonunda oldukça rekabet seviyesi düşük bir araca sahip olan Mick, sonunda daha rekabetçi bir araca sahip oldu ve orta grupta mücadele etmeye başladı.

Henüz ilk puanlarını kazanamayan Mick, uzun vadede Ferrari'ye geçişi planlıyor ancak şu anda orada Charles Leclerc ve Carlos Sainz var. Leclerc'in takımla uzun vadeli anlaşması bulunurken Sainz'ın da yakında anlaşma yenileceğini düşünülüyor.

Bir dönem Mick'in babası Michael ve amcası Ralf'e danışmanlık yapan Tost, genç pilotun Ferrari için aceleci olmaması gerektiğini söyledi.

F1-Insider.com'a konuşan Tost, "Bir yerde 3 sene daha sürmesi gerekiyor."

"Günümüzde Formula 1 aşırı karmaşık bir spor. Bir pilotun üst seviyede sürmeyi öğrenmesi için en az 3 sene sürmesi gerekiyor. George Russell ve Charles Leclerc de bu süreye ihtiyaç duydular."

"Öncelikle Haas'ta istikrarlı bir şekilde takım arkadaşı Kevin Magnussen'i yenmeli ve Haas ile başarılı olmaya çalışmalı. Şu an için onun işi bu, başka bir şey değil." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Eski F1 pilotlarından Marc Surer ise Schumacher'in doğal yeteneklerini sorguladı ve onun en iyi şansının analitik yaklaşım olacağını söyledi.

Surer, "Mick, Formula 3 ve Formula 2'deki başarılarında öğrenebileceğini kanıtladı. Her ikisinde de şampiyonluğu ikinci senesinde kazandı."

"Günümüzdeki Formula 1'de en önemli şeylerden birisi bu. Telemetre verilerinde,  takım arkadaşınızın direksiyon hareketlerinden frenleme pozisyonuna ya da gaza basma noktasına kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Mick o verilere dikkatlice çalışacaktır."

"Başarılı olmak için yüksekten uçmanız gerekmiyor. Niki Lauda ve Nico Rosberg iyi örnekler. Her ikisine baktığımızda Lauda Alain Prost'un, Rosberg ise Lewis Hamilton'ın saf hızına sahip değildi. Yine de takım arkadaşlarını birer kez yenip dünya şampiyonu olmayı başardılar."

"Tek başına doğal yetenek de yeterli değildir. Bu konuda Jean Alesi örneği var. Formula 1'e girdiğinde çok yukarılarda olacağı düşünülüyordu. Ancak kariyerinin sonunda sadece bir kez yarış kazanabilmişti."

"Mick analitik yeteneklerinin farkında olmalı ve Lauda ile Rosberg'in yolunu takip etmeli. Bu şekilde gelecek senelerde kendisini Ferrari'ye önerebilir." dedi.

 

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