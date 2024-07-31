Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

Michael Schumacher'in 2002 Dünya Şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunan Ferrari'si açık artırmayla satışa sunulacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Car of Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No 215

Car of Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No 215

Fotoğraf: Jeremy Cliff

Yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in 2002 yılına ait Ferrari'si açık artırmaya çıkıyor ve milyonlarca pound'a satılması bekleniyor.

Michael Schumacher'in eski 354 km/s hızına ulaşabilen Formula 1 arabası, açık artırmada satılacak ve 7.7 milyon pound'a satılması bekleniyor.

Efsanevi F1 yıldızı, 2002 Avustralya Grand Prix'sini kazandığında bu aracı kullanmıştı ve Schumacher, o sezon sonunda yedi dünya şampiyonluğundan beşincisini kazandı.

Schumacher, Avustralya zaferinden birkaç hafta sonra Malezya Grand Prix'sinde üçüncü bitirdiğinde de aynı Ferrari F2001B'nin direksiyonundaydı. Schumacher, yarışın birinci turunda pite girdikten sonra 21. sıraya geriledikten sonra podyum başarısını elde etmişti.

Malezya Grand Prix'sinden sonra Schumacher, Ferrari F2001B'yi Ferrari F2002 ile değiştirdi.

Şimdi ise Schumacher'ın 2002 Dünya Şampiyonası'nı kazandığı sezonun başlangıcında kullandığı 3.0 litrelik V10 kırmızı Ferrari, klasik araba müzayedecisi RM Sotheby’s tarafından satışa çıkarılıyor.

RM Sotheby’s sözcüsü şunları söyledi: "Otomobillerin koleksiyonluk hale gelmesinin başlangıcından bu yana, yarış arabaları nadirlikleri ve pistteki zaferleri sayesinde en çok arzu edilen kategoriyi oluşturmuştur.

“Son birkaç on yılda Formula 1, üst düzey motor sporlarında tartışmasız lider olmuştur ve küresel bir spora dönüşmüştür. Ayrton Senna, Schumacher ve Lewis Hamilton gibi efsanevi isimler şüphesiz nesiller boyu hatırlanacak ve anılacaktır.”

“Bu yüksek performans harikalarından geliştirilen çığır açan teknoloji, binlerce olmasa da yüzlerce süper otomobili besledi ve bunlar da en üst düzeyde koleksiyonluk statüsüne ulaştı. Bununla birlikte, her yıl altı ila 12 şasiyi geçmeyecek şekilde son derece sınırlı sayıda üretilen F1 otomobilleri, gelecekte koleksiyon otomobil pazarının gerçek kralları olma potansiyeline sahiptir.”

“Michael Schumacher'in yarış kazandığı Ferrarilerden sadece yaklaşık 30 tane var ve bu sayı 1950 ve 1960'lardaki 250 GTO ve 250 Testa Rossa üretim sayılarına çok benziyor.”

“Bu örnekler, tüm modern koleksiyon arabalarının en elitleri arasında yer almakta olup, Dünya Şampiyonası kazanan bir yılın en iyisini bulmaya kararlıysanız, nüfus sayısı sadece bir düzine civarına inmektedir.”

“Bu nadide Ferrari'lerin çoğu uzun vadeli koleksiyonlarda kilitli olduğundan, piyasaya çıkan her bir örnek, ileriye dönük hiçbir akıllı koleksiyoncunun göz ardı edemeyeceği bir fırsatı temsil etmektedir."

Efsanevi Ferrari'nin açık artırması 15-17 Ağustos tarihleri arasında Monterey, California'da gerçekleşecek olup, rehber fiyatı 7.7 milyon pound'a kadar çıkabilir. Geçen yıl aynı araç 6 milyon pound'a satılmıştı.

Sözcü ayrıca şunları ekledi: "2002 Avustralya Grand Prix'sindeki zafer ve 2002'deki Malezya'daki üçüncülük podyumuyla bu araç -215 numaralı şasi- Michael Schumacher'in o zamanki rekoru kıran beşinci Dünya Şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu.

“Bu araç, Maranello'dan çıkan en iyi yarış Ferrari'lerinden biri olarak mirasını sağlamlaştırdı."

Ne yazık ki Schumacher, 2013'te geçirdiği talihsiz kayak kazasında yaşadığı kafa travmasından bu yana, 10 yılı aşkın süredir kamuoyunda görülmemiştir.

Michael Schumacher ve yeni Ferrari 248 F1

Fotoğraf: XPB Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

Formula 1
Belçika GP
Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Formula 1
Belçika GP
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?
Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?

Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?

Formula 1
Belçika GP
Red Bull'un Gasly'yi kovmadan önce söyledikleri, Perez'i endişelendirmeli mi?
Michael Schumacher
Daha fazlası
Michael Schumacher
Michael Schumacher'in saatleri 3,5 milyon Sterlin'e satıldı

Michael Schumacher'in saatleri 3,5 milyon Sterlin'e satıldı

Formula 1
Emilia Romagna GP
Michael Schumacher'in saatleri 3,5 milyon Sterlin'e satıldı
Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Formula 1
Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"
Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1
Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

F1 Formula 1
Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"
MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı

MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı

MGP MotoGP
MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı
Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"

Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"

F1 Formula 1
Van der Garde: "Perez kararı, Red Bull'a 'yakışmayan' bir karar"
Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

F1 Formula 1
Belçika GP
Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye