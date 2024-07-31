Schumacher'in Ferrari'si açık artırmayla satışa çıkıyor, astronomik bir fiyata satılması bekleniyor!

Yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher'in 2002 yılına ait Ferrari'si açık artırmaya çıkıyor ve milyonlarca pound'a satılması bekleniyor.

Michael Schumacher'in eski 354 km/s hızına ulaşabilen Formula 1 arabası, açık artırmada satılacak ve 7.7 milyon pound'a satılması bekleniyor.

Efsanevi F1 yıldızı, 2002 Avustralya Grand Prix'sini kazandığında bu aracı kullanmıştı ve Schumacher, o sezon sonunda yedi dünya şampiyonluğundan beşincisini kazandı.

Schumacher, Avustralya zaferinden birkaç hafta sonra Malezya Grand Prix'sinde üçüncü bitirdiğinde de aynı Ferrari F2001B'nin direksiyonundaydı. Schumacher, yarışın birinci turunda pite girdikten sonra 21. sıraya geriledikten sonra podyum başarısını elde etmişti.

Malezya Grand Prix'sinden sonra Schumacher, Ferrari F2001B'yi Ferrari F2002 ile değiştirdi.

Şimdi ise Schumacher'ın 2002 Dünya Şampiyonası'nı kazandığı sezonun başlangıcında kullandığı 3.0 litrelik V10 kırmızı Ferrari, klasik araba müzayedecisi RM Sotheby’s tarafından satışa çıkarılıyor.

RM Sotheby’s sözcüsü şunları söyledi: "Otomobillerin koleksiyonluk hale gelmesinin başlangıcından bu yana, yarış arabaları nadirlikleri ve pistteki zaferleri sayesinde en çok arzu edilen kategoriyi oluşturmuştur.

“Son birkaç on yılda Formula 1, üst düzey motor sporlarında tartışmasız lider olmuştur ve küresel bir spora dönüşmüştür. Ayrton Senna, Schumacher ve Lewis Hamilton gibi efsanevi isimler şüphesiz nesiller boyu hatırlanacak ve anılacaktır.”

“Bu yüksek performans harikalarından geliştirilen çığır açan teknoloji, binlerce olmasa da yüzlerce süper otomobili besledi ve bunlar da en üst düzeyde koleksiyonluk statüsüne ulaştı. Bununla birlikte, her yıl altı ila 12 şasiyi geçmeyecek şekilde son derece sınırlı sayıda üretilen F1 otomobilleri, gelecekte koleksiyon otomobil pazarının gerçek kralları olma potansiyeline sahiptir.”

“Michael Schumacher'in yarış kazandığı Ferrarilerden sadece yaklaşık 30 tane var ve bu sayı 1950 ve 1960'lardaki 250 GTO ve 250 Testa Rossa üretim sayılarına çok benziyor.”

“Bu örnekler, tüm modern koleksiyon arabalarının en elitleri arasında yer almakta olup, Dünya Şampiyonası kazanan bir yılın en iyisini bulmaya kararlıysanız, nüfus sayısı sadece bir düzine civarına inmektedir.”

“Bu nadide Ferrari'lerin çoğu uzun vadeli koleksiyonlarda kilitli olduğundan, piyasaya çıkan her bir örnek, ileriye dönük hiçbir akıllı koleksiyoncunun göz ardı edemeyeceği bir fırsatı temsil etmektedir."

Efsanevi Ferrari'nin açık artırması 15-17 Ağustos tarihleri arasında Monterey, California'da gerçekleşecek olup, rehber fiyatı 7.7 milyon pound'a kadar çıkabilir. Geçen yıl aynı araç 6 milyon pound'a satılmıştı.

Sözcü ayrıca şunları ekledi: "2002 Avustralya Grand Prix'sindeki zafer ve 2002'deki Malezya'daki üçüncülük podyumuyla bu araç -215 numaralı şasi- Michael Schumacher'in o zamanki rekoru kıran beşinci Dünya Şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu.

“Bu araç, Maranello'dan çıkan en iyi yarış Ferrari'lerinden biri olarak mirasını sağlamlaştırdı."

Ne yazık ki Schumacher, 2013'te geçirdiği talihsiz kayak kazasında yaşadığı kafa travmasından bu yana, 10 yılı aşkın süredir kamuoyunda görülmemiştir.