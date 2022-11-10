Schumacher'in Ferrari'si 13.2 milyon dolara satıldı
Michael Schumacher'in 2003 yılında yarıştığı ve beş yarış kazandığı Ferrari aracı, çarşamba günü düzenlenen müzayedede 13.2 milyon dolara satıldı.
RM Sotheby's, Michael Schumacher'in 2003 yılında altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmadan önce kullandığı Ferrari F2003-GA'yı açık artırmaya çıkarmıştı.
Gözlemciler, bu efsanevi aracın 8 milyon sterlin değerinde olabileceğini tahmin ediyordu ancak onu satın almak için insanlar kıyasıya yarıştılar.
İsmi açıklanmayan bir koleksiyoncu Çarşamba günü Cenevre'de düzenlenen müzayedede, Michael Schumacher'in Ferrari F2003-GA'sı için 13 milyon İsviçre Frangı (13,2 milyon dolar) ödedi.
Michael Schumacher, Ferrari
Fotoğraf: Motorsport Images
Bu da modern bir Formula 1 aracı için ödenen en büyük meblağ. Bir önceki rekor 2017'de 7,5 milyon dolara satılan Schumacher'in Ferrari F2001'ine aitti.
Schumacher, satılan Ferrari F2003-GA şasisiyle 2003 Japonya GP finali de dahil olmak üzere dokuz Grand Prix'ye katıldı ve bunlardan beşini -İspanya, Avusturya, Kanada, İtalya ve ABD- kazandı.
Araç 2022'de takımın Maranello fabrikasında restorasyondan geçti ve vites kutusu, debriyaj, hidrolik ve üç litrelik V10 motor da dahil olmak üzere çoğu parçası yenilendi.
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