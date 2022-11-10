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Formula 1 Haberler

Schumacher'in Ferrari'si 13.2 milyon dolara satıldı

Michael Schumacher'in 2003 yılında yarıştığı ve beş yarış kazandığı Ferrari aracı, çarşamba günü düzenlenen müzayedede 13.2 milyon dolara satıldı.

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Schumacher'in Ferrari'si 13.2 milyon dolara satıldı
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RM Sotheby's, Michael Schumacher'in 2003 yılında altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmadan önce kullandığı Ferrari F2003-GA'yı açık artırmaya çıkarmıştı.

Gözlemciler, bu efsanevi aracın 8 milyon sterlin değerinde olabileceğini tahmin ediyordu ancak onu satın almak için insanlar kıyasıya yarıştılar.

İsmi açıklanmayan bir koleksiyoncu Çarşamba günü Cenevre'de düzenlenen müzayedede, Michael Schumacher'in Ferrari F2003-GA'sı için 13 milyon İsviçre Frangı (13,2 milyon dolar) ödedi.

Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, Ferrari

Fotoğraf: Motorsport Images

Bu da modern bir Formula 1 aracı için ödenen en büyük meblağ. Bir önceki rekor 2017'de 7,5 milyon dolara satılan Schumacher'in Ferrari F2001'ine aitti.

Schumacher, satılan Ferrari F2003-GA şasisiyle 2003 Japonya GP finali de dahil olmak üzere dokuz Grand Prix'ye katıldı ve bunlardan beşini -İspanya, Avusturya, Kanada, İtalya ve ABD- kazandı.

Araç 2022'de takımın Maranello fabrikasında restorasyondan geçti ve vites kutusu, debriyaj, hidrolik ve üç litrelik V10 motor da dahil olmak üzere çoğu parçası yenilendi.

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