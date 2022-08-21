Schumacher'in Ferrari F300'ü 6.2 milyon dolara satıldı
Michael Schumacher tarafından 1998 Formula 1 sezonunda kullanılan Ferrari F300 aracı, 6.2 milyon dolara satıldı.
Formula 1'de efsane pilotlar tarafından kullanılan araçlar bu dönemde sık sık bazı müzayedelerde satışa sunuluyor.
Bunun son örneği Michael Schumacher'in 1998 F1 sezonunda kullandığı ve Ferrari F300 aracıydı.
Maranello merkezli takımda, ünlü tasarımcı Rory Byrne tarafından tasarlanan 187 seri numaralı bu Ferrari F300 şasisi, o sezon dört yarışta kullanıldı ve Schumacher Kanada, Fransa , İngiltere ve İtalya'da düzenlenen bu dört yarışı da kazandı.
Bu araç, önceki gece geleneksel ve oldukça prestijli olan RM-Sotheby'nin Monterey'de düzenlediği müzayedenin son gününde satışa sunuldu.
Büyük ilgi uyandıran bu araç, 6 milyon 220 bin dolar karşılığında ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldı.
Bu bir rekor değil çünkü Schumacher'in Ferrari F2001 aracı da daha önce ismi açıklanmayan bir alıcı tarafından 7.5 milyon dolara satın alınmıştı.
Gecede satılan en pahalı araç, 22 milyon dolara satılan 1955 Ferrari 410 Sport Spider aracı oldu.
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