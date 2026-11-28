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Schumacher'in Ferrari F2005'inde kullanılan V10 motor açık artırmaya çıkıyor

Ferrari'nin 2005 yılında ürettiği ve Michael Schumacher'in kullandığı F2005'te görev yapan 3.0 litrelik V10 motor, RM Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada satışa sunuldu. Motorun 150 bin ila 200 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 14:43

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Race winner Fernando Alonso, Renault R25, takes the chequered flag, closely followed by Michael Schumacher, Ferrari F2005

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

RM Sotheby's, Ferrari'nin Maranello'daki fabrikasında 2005 yılında üretilen son V10 motorlarından birini açık artırmaya çıkardı. Söz konusu motor, 2005 Formula 1 sezonunda Michael Schumacher'in kullandığı Ferrari F2005'te yer alıyordu.

2005 yılında Formula 1 teknik kurallarında önemli bir değişikliğe gidilmiş ve motorların iki tam yarış hafta sonu boyunca dayanması zorunlu hale getirilmişti. Bu nedenle Ferrari, sezon öncesinde özellikle motor güvenilirliğine odaklandı.

3.0 litrelik atmosferik V10 motorlar yaklaşık 900 beygir güç üretiyordu ve 055 kodunu taşıyordu. Bu motorlar Michael Schumacher ve Rubens Barrichello'nun kullandığı Ferrari F2005 araçlarında görev yaptı.

Benzer motorlar, 2005 sezonunda Felipe Massa ve Jacques Villeneuve'ün yarıştığı Sauber takımına da tedarik edildi. Ancak Sauber'de kullanılan motorlar 05A kodunu taşıyordu.

Ferrari'nin o dönemdeki motor geliştirme çalışmalarına, 1994-2006 yılları arasında takımın motor departmanının başında bulunan Paolo Martinelli liderlik ediyordu. Bu dönem, Michael Schumacher'in Ferrari ile beş dünya şampiyonluğu kazandığı ve İtalyan ekibin altı takımlar şampiyonluğu elde ettiği başarılı yıllara denk geliyordu.

Açık artırmaya çıkarılan motor, geçtiğimiz çarşamba günü başlayan ve 2 Aralık'a kadar devam edecek 'Limitsiz: Formula 1 Efsaneleri' adlı kapsamlı motor sporları koleksiyonunun bir parçası.

Michael Schumacher, Ferrari F2005

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorun 150 bin ila 200 bin euro arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Ancak 28 Kasım itibarıyla verilen en yüksek teklif henüz 95 bin euro seviyesinde bulunuyor.

Açık artırmayı düzenleyen kuruluş, motorla birlikte Ferrari tarafından hazırlanan tüm resmi belgelerin ve orijinallik sertifikasının da alıcıya teslim edileceğini belirtiyor.

Formula 1 tarihini yakından takip edenler, 2005 sezonunun Michael Schumacher'in şampiyonluk döneminin sonuna yaklaştığı yıl olduğunu hatırlayacaktır. Yedi kez dünya şampiyonu olan Alman pilot, o sezon yalnızca bir kez podyumun en üst basamağına çıkabildi. Bu galibiyet de çok sayıda takımın yarışa katılmayı reddettiği olaylı ABD Grand Prix'sinde geldi.

2005 sezonunu pilotlar klasmanında üçüncü sırada tamamlayan Schumacher'in takım arkadaşı Rubens Barrichello ise sekizinci oldu. Ferrari de o yıl şampiyonada Renault ve McLaren'ın arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Aynı sezon Fernando Alonso, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı ve o dönemde Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Formula 1, 2006 sezonuyla birlikte 3.0 litrelik V10 motorlara veda ederek 2.4 litrelik V8 motor dönemine geçti.

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- Motorsport.com Ekibi

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