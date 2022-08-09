Schumacher'in F300'ü açık artırmaya çıkacak

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1998 yılında Ferrari tarafından üretilen F300, o sezon Michael Schumacher ve Eddie Irvine tarafından kullanılmıştı.

Schumacher o yıl bu araçla altı galibiyet almayı başarsa da, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen isim Mika Hakkinen olmuştu.

Şimdi Schumacher'in o yılki altı galibiyetten dördünü aldığı şasi, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Kaliforniya Monterey Konferans Merkezi'nde düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak.

Aracın kalbinde 800 beygir güç üreten Ferrari 047 adı verilen V10 motoru yer alıyor.

Bu şasi, 1999 yılında özel bir alıcıya satılmıştı ve o günden bu yana özel olarak korundu. Bu yüzden de araç tamamen orijinal durumda.

Joe Pompliano'nun haberine göre, artırmaya çıkarılan bu araç için 6 ila 8 milyon doları arası bir ücret bekleniyor.