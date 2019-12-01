Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı

Cumartesi akşamı şaşırtıcı ve çoğunlukla eşsiz olan pek çok eski araç ark arkaya Yas Marina pistinin start düzlüğüne çıkarıldı ancak bu kez yarışmak için orada değillerdi.

Tüm bu nadir araçlar, Formula 1'in desteği ile müzayede evi RM Sotheby’s tarafından gerçekleştirilen müzayedede satışa çıkarıldı.

Belki de en ilginç olanı, bir zamanlar Michael Schumacher tarafından kullanılan Ferrari F2002 aracıydı.

Bu araç, organizatörlerin daha yüksek bir fiyat beklentisine rağmen, etkileyici şekilde 5.9 milyon dolara alıcı buldu.

Tarihi Ferrari'yi alan kişinin ismi açıklanmadı.

Ancak yedi kez dünya şampiyonunun satışa sunulan son F1 aracı bu değildi. Alman pilotun kullandığı 1992 Benetton B192 de 725 bin dolara satıldı.

Ayrıca Andretti'nin Monza'daki podyuma çıktığı Ferrari 126 C2 de satıldı. Bu araç 1.9 milyon dolara alıcı buldu.

Şaşırtıcı şekilde F2002, Yas Marina'da satılan en pahalı araç olmadı. Sadece bir kopyası bulunan Pagani Zonda Aether, 6.05 milyon dolara satıldı.

Efsane pilot Michael'ın oğlu Mick Schumacher geçtiğimiz haftalarda bu aracı Fiorano'da bir reklam çekimi kapsamında sürmüştü.