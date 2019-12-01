Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Yarış:
00 Saat
:
12 Dakika
:
02 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı

paylaşım
yorumlar
Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 12:20

Michael Schumacher'in zafere ulaştığı Ferrari F2002 aracı, cumartesi günü 5.9 milyon dolara satıldı.

Cumartesi akşamı şaşırtıcı ve çoğunlukla eşsiz olan pek çok eski araç ark arkaya Yas Marina pistinin start düzlüğüne çıkarıldı ancak bu kez yarışmak için orada değillerdi.

Tüm bu nadir araçlar, Formula 1'in desteği ile müzayede evi RM Sotheby’s tarafından gerçekleştirilen müzayedede satışa çıkarıldı.

Belki de en ilginç olanı, bir zamanlar Michael Schumacher tarafından kullanılan Ferrari F2002 aracıydı.

Bu araç, organizatörlerin daha yüksek bir fiyat beklentisine rağmen, etkileyici şekilde 5.9 milyon dolara alıcı buldu.

Tarihi Ferrari'yi alan kişinin ismi açıklanmadı.

Ancak yedi kez dünya şampiyonunun satışa sunulan son F1 aracı bu değildi. Alman pilotun kullandığı 1992 Benetton B192 de 725 bin dolara satıldı.

Ayrıca Andretti'nin Monza'daki podyuma çıktığı Ferrari 126 C2 de satıldı. Bu araç 1.9 milyon dolara alıcı buldu.

Şaşırtıcı şekilde F2002, Yas Marina'da satılan en pahalı araç olmadı. Sadece bir kopyası bulunan Pagani Zonda Aether, 6.05 milyon dolara satıldı.

Efsane pilot Michael'ın oğlu Mick Schumacher geçtiğimiz haftalarda bu aracı Fiorano'da bir reklam çekimi kapsamında sürmüştü.

Mick Schumacher, Ferrari F2002

Mick Schumacher, Ferrari F2002

Fotoğraf: Rémi Dargegen / RM Sotheby’s

Sonraki haber
Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"

Önceki haber

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"

Sonraki haber

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!

19dk
2
Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP

14dk
3
Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"

48dk
4
Formula 1

Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı

37dk
5
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg henüz F1'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşamıyor
F1

Hulkenberg henüz F1'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşamıyor

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP
F1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!
F1

Leclerc, Abu Dhabi GP öncesi yakıt ihlali nedeniyle inceleme altında!

Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı
F1

Schumacher'in F2002'si 5.9 milyon dolara satıldı

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"
F1

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.