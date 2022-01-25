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Formula 1 / Motor1.com Haberler

Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Michael Schumacher'in sadece altı ay kullandığı Mercedes-Benz C63 AMG, satılığa çıkarıldı.

Schumacher'in eski Mercedes'i satışa çıkarılıyor
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Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher, 2010 yılında Mercedes'le Formula 1'e geri dönmüştü. Alman pilot, 2010 yılının Ocak ayında bir Mercedes-Benz C63 AMG aldı.

Bu aracı 28 Temmuz 2010 tarihine kadar kullanan Schumacher, daha sonra aracı başka bir alıcıya sattı. O günden bu yana araç birkaç kez el değiştirdi ve şu anda 151 bin 894 kilometrede.

Şu anda dördüncü sahibinin elinde olan siyah renkteki bu C63'e 6.2 litrelik V8 motor hayat veriyor.

Bonhams müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak olan bu araçta, 20 bin euroluk ek donanım paketi de bulunuyor.

Açık artırma, 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek ve araç için başlangıç fiyatı olarak 50 bin euro isteniyor.

 

Öte yandan 2010 Şampiyonlar Yarışı'nda Michael Schumacher tarafından kullanılan turuncu Tesla Roadster da yine aynı müzayede de satışa sunulacak.

Etkinlik için özel olarak ayarlanan araçta 288 beygirlik elektrik motoru yer alıyor.

Araç 0'dan 100 kilometreye dört saniyeden daha kısa bir sürede çıkıyor.

Şampiyonlar Yarışı etkinliğinin ardından bu Tesla, yeni alıcısına satıldı ve o günden bu yana araç temelde aynı şekilde kaldı.

Bu araç için de yaklaşık 110 bin ila 170 bin pound arasında bir fiyat isteniyor.

 

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