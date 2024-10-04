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Schumacher'in eski menajeri Willi Weber: Michael en yakın arkadaşımdı, kazadan sonra onu görmeyi reddettim"

F1 pilotu Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, yedi kez dünya şampiyonu olan pilotu 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından bu yana görmediğini ve muhtemelen hiç görmeyeceğini söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Michael Schumacher, Ferrari ve menajeri Willi Weber

Michael Schumacher, Ferrari ve menajeri Willi Weber

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Michael Schumacher pek çok kişi tarafından yedi dünya şampiyonluğu ile tüm zamanların en büyük F1 pilotu olarak görülüyor ancak 2013 yılında Fransız Alplerinde kayak yaparken hayatını değiştiren bir beyin hasarı geçirdiğinden beri medyadan ve halkın gözünden mümkün olduğunca uzak durdu.

2014 yılının ortalarında yapay komadan çıkarıldı ve Grenoble Hastanesi'nden taburcu edildi. Ancak o zamandan beri kamuoyu Schumacher'in durumu ve iyiliği hakkında pek fazla bilgi alamadı.

Schumacher'in eşi Corinna, taburcu olduğundan beri İsviçre'deki aile evlerinde ona bakıyor ve sadece yakın çevresinin eski Ferrari ve Mercedes pilotuyla bire bir görüşmesine izin veriliyor.

Ancak son zamanlarda Alman pilotun kızının Eylül ayı sonunda Mallorca'da gerçekleşen düğününe katıldığına dair haberler çıktı. İddialara göre, düğüne katılan konuklardan gizlilik adına cep telefonlarını teslim etmeleri istendi. Alman BILD gazetesi, F1 süperstarının düğünde bulunmasının “çok muhtemel” olduğunu bildirdi.

Schumacher'in hayatının kazadan sonra ne kadar gizli tutulduğuna bir örnek olarak, eski menajeri Weber'in olaydan bu yana eski sürücüsünü hiç görmemiş olması gösterilebilir.

BILD'e konuşan 82 yaşındaki isim şunları söyledi: “10 yılı aşkın bir süredir aileyle hiçbir temasım olmadı. Ne olduğunu bile zar zor hatırlıyorum. Düğüne davet edilmedim ama zaten gitmezdim çünkü sağlığım şu anda iyi değil. Mallorca'ya uçmak istemezdim.”

Schumacher'in eski menajeri olay sırasında eski pilotunu ziyaret etmediği için kendini suçlu hissettiğini belirterek şunları söyledi: “Kazadan sonra Michael'ı ziyaret etmemek ve onun yanında durmamak benim hatamdı. Çünkü medyada çıkan haberlerin abartılı olduğunu düşündüm. Birkaç gün beklesem iyi olur, sonra her şey yoluna girer diye düşündüm. Ama artık çok geçti. Hemen tepki vermediğim için uzun süre kendimi suçladım. O zamandan beri, yeniden huzur bulmak için Michael'a kalbimde veda ettim.”

Weber ve Schumacher’in yakın ilişkileri göz önüne alındığında, 2013'ten bu yana birbirlerinin hayatlarında olmamaları, Schumacher’in kazadan sonraki yaşamının ne kadar mahrem hale geldiğini gösteriyor. Bu, eski pilot açısından tamamen anlaşılır bir durum, ancak Weber gibi yakın arkadaşlar için üzücü bir tablo. Belki de Schumacher’i bir daha hiç göremeyecek.

Willi Weber, Driver manager, Corinna Schumacher, Michael Schumacher, Benetton, watch 1994 championship rival Damon Hill, Williams, on television.

Willi Weber, Driver manager, Corinna Schumacher, Michael Schumacher, Benetton, watch 1994 championship rival Damon Hill, Williams, on television.

Fotoğraf: Motorsport Images

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