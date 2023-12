Schumacher'in eski menajeri Weber: "Artık umudumu kaybettim"

Michael Schumacher'in sporu domine ettiği dönemde yanında herkesin o dönem büyük saygı duyduğu önemli bir isim vardı; menajeri Willi Weber.

İkilinin arası, Michael'ın F1'e geri dönme kararı almasının ardından açıldı kayak kazası yaptıktan sonra da kendisine efsane pilotu görme izni verilmedi.

Kolner Express gazetesine verdiği yeni bir röportajda Weber, Schumacher'in ağır beyin hasarıyla sonuçlanan trajik kayak kazasından yaklaşık on yıl sonra hissettiklerini anlattı.

Şu anda 81 yaşında olan Weber, kazanın hemen ardından Schumacher'i hastanede ziyaret etmediği için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

"Elbette çok pişmanım ve bunun için sadece kendimi suçluyorum. Michael'ı hastanede ziyaret etmem gerekirdi."

"Kazadan sonra neredeyse bir köpek gibi yas tuttum. Tahmin edebileceğiniz gibi bu beni inanılmaz derecede sarstı."

"Ayrıca Corinnan'nın daha fazla temasa izin vermemesine çok sarsıldım... Fakat bir noktada kendimi duygusal olarak Michael'dan koparmam gereken vakit gelmişti." dedi.

Weber, "Ne yazık ki artık onu yeniden görme umudum kalmadı. On yıl sonra hiçbir olumlu haber yok." diye ekledi.

Fotoğraf: Motorsport Images

Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium