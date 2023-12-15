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Schumacher'in eski menajeri Weber: "Artık umudumu kaybettim"

Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Alman pilotu uzun yıllardır görmediğini ve artık bu konuda umudunun kalmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Willy Weber ve Michael Schumacher

Michael Schumacher'in sporu domine ettiği dönemde yanında herkesin o dönem büyük saygı duyduğu önemli bir isim vardı; menajeri Willi Weber.

İkilinin arası, Michael'ın F1'e geri dönme kararı almasının ardından açıldı kayak kazası yaptıktan sonra da kendisine efsane pilotu görme izni verilmedi.

Kolner Express gazetesine verdiği yeni bir röportajda Weber, Schumacher'in ağır beyin hasarıyla sonuçlanan trajik kayak kazasından yaklaşık on yıl sonra hissettiklerini anlattı.

Şu anda 81 yaşında olan Weber, kazanın hemen ardından Schumacher'i hastanede ziyaret etmediği için duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

"Elbette çok pişmanım ve bunun için sadece kendimi suçluyorum. Michael'ı hastanede ziyaret etmem gerekirdi."

"Kazadan sonra neredeyse bir köpek gibi yas tuttum. Tahmin edebileceğiniz gibi bu beni inanılmaz derecede sarstı."

"Ayrıca Corinnan'nın daha fazla temasa izin vermemesine çok sarsıldım... Fakat bir noktada kendimi duygusal olarak Michael'dan koparmam gereken vakit gelmişti." dedi.

Weber, "Ne yazık ki artık onu yeniden görme umudum kalmadı. On yıl sonra hiçbir olumlu haber yok." diye ekledi.

Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium

Fotoğraf: Motorsport Images

Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium

Weber, Michael Schumacher'in yokluğunun oğlu Mick'in kariyerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

"Bence Michael oğlunu Formula 1'e getirmek ve tıpkı benim onu yönettiğim gibi o da oğlunu yönetmek istiyordu. Eğer Mick'in yanında olsaydı, Haas takım patronu onunla bu kadar kötü uğraşmazdı. Mick başka bir yerde ikinci bir fırsat elde edebilirdi."

"Şimdi Le Mans'da yarışacak ve o zaman babasının yaptığı gibi o da buna uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu bir Formula aracı değil. Michael'ın İsviçre saati gibi sürdüğü Formula 3 aracı gibi viraja giremezsiniz. Bu, diğer şeylere benzemiyor. Michael bu yüzden spor otomobil aracında en hızlısı değildi fakat gelecek için çok şey öğrendi."

"Sonrasında bunun etkisini gördük. Mick'e de aynısını diliyorum."

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