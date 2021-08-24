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Schumacher'in eski menajeri: "Corinna beni hayatlarından çıkardı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Alman pilotun eşi Corinna'nın kendisini hayatlarından çıkardığını söyledi.

Schumacher'in eski menajeri: "Corinna beni hayatlarından çıkardı"

Willi Weber, uzun yıllar boyunca Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in menajerliğini yapmıştı. Fakat ikili, 2010 yılında Alman pilotun Mercedes'le F1'e dönmesinin ardından yollarını ayırdı.

Weber, sonrasında Schumacher'le pek fazla iletişimde değildi ve efsane pilotun 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından sonra ailesi, Weber'in Schumacher'i görmesine izin vermedi.

Dönem dönem bu konuda açıklamalarda bulunan Weber, geride kalan süreçte hiçbir değişiklik olmadığını ve Michael'ın eşi Corinna'nın kendisini Schumacher ailesinin hayatından çıkardığını belirtti.

Weber, Corinna'ya atıfta bulunarak şöyle dedi: “Bugüne kadar ne bir telefon araması aldım ne de bir mektup. O acı verici günün ardından beni hayatlarından çıkardığını biliyorum."

“Bunca yıldan sonra nasıl oldu da eskimiş bir lastik gibi kenara atıldım? Neden Michael'ı ziyaret etmeye iznim yok? Ne için cezalandırılıyorum?"

Neden böyle olduğunun açıklaması istendiğinde Weber, RTL'ye şöyle cevap verdi: “Bir hata yaptım."

“Kaza yaşandığı zaman, hemen uçağa binip hastaneye onun yanına gitmedim. Oradaki kalabalığı gördüm ve onların arasına katılmama gerek olmadığını düşündüm."

"Bu yanlıştı. Hemen oraya gitmem gerekiyordu."

Weber, Schumacher hakkında "hiç sahip olmadığım oğlum" diye bahsederken, Alman pilotu tekrar görememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Schumacher'in yanına gitmeme hatasından pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda, 79 yaşındaki Weber, "Binlerce kez hem de... Çok mutsuz oldum ve bir köpek gibi acı çektim."

"Anılar sürekli yeniden canlandı çünkü bana hep Michael hakkında sorular soruluyor. Sonrasında Corinna onu ziyaret etmeme izin vermedi ve ben de yaşananların üzerine bir çizgi çektim.” dedi.

Michael Schumacher, Ferrari ve menajeri Willi Weber

Michael Schumacher, Ferrari ve menajeri Willi Weber

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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