Schumacher'in Benetton B191'i de açık arttırmaya çıkıyor

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Benetton B191, motor sporları tarihinde yerini almış araçlarından birisi çünkü Nelson Piquet, son zaferini 1991 Kanada Grand Prix'sinde bu araçla aldı.

Aynı zamanda bu araç, Michael Schumacher'in Formula 1 kariyerinde kullandığı ilk araçlardan birisiydi.

Aynı şasinin iki şampiyon tarafından kullanılması, pek sık rastlanan bir durum değil ancak satışa çıkarılan Benetton B191 hem Schumacher hem de Piquet tarafından kullanıldı. Müzayede evi RM Sotheby's tarafından açık artırılmaya çıkarılan araç, ünlü tasarımcı John Barnard tarafından tasarlandı.

Piquet bu aracı sezon başında kullanırken, Schumacher o yılın Eylül ayında gerçekleştirilen İspanya Grand Prix'sinde kullandı ve altıncı sırada finiş gördü.

O yılın ardından bu araç Enstone merkezli ekibin müzesinde yer aldı ancak 2016'da özel bir koleksiyona alındı. Sonrasında tamamen restore edildi ve neredeyse hiç kullanılmadı.

Tarihi Benetton'ın başlangıç fiyatı sadece aracı satın almak isteyenlere söyleniyor. Fakat beş yıl önce bir başka Benetton B191 şasisi 1 milyon dolara satılmıştı. Ancak mevcut şasinin çok daha büyük bir geçmişi olduğu için, çok daha pahalıya satılması bekleniyor.

Michael Schumacher, Benetton B191 Ford Fotoğraf: Motorsport Images