Schumacher'in aracı ilk turdaki temasın ardından hasar görmüş

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Mick Schumacher, Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında Kevin Magnussen'le aynı turları çıkarmakta zorlandı ve son bölüme kalamadı.

Alman pilot iyi bir start alsa da, Esteban Ocon'un temasıyla spin attı ve hemen hemen her tur pozisyon kaybetti.

Mick, ayrıca son bölümde güvenlik aracı arkasında pit stop yapmadığı için rakiplerine karşı koyamadı.

Sonuç olarak yarışı 11. bitiren Mick, yarışın ardından verdiği demeçte, aracının ilk turdaki temasın ardından bir daha eskisi gibi hissettirmediğine dikkat çekti.

"Yarışın başlangıcında, başka bir aracın temasından ötürü 6. virajda spin attım."

"Sonrasında sürüş en iyisi değildi. Aracın ne kadar hasar gördüğünü bilmiyorum ama hızımı etkilediğini düşünüyorum."

"Birinci veya ikinci turda, aracın etrafından uçuşan büyük karbon parçalar gördüm."

"Bunlar öndeki araçtan mı yoksa benden mi kopmuştu bilmiyorum. Fakat kesinlikle yakından analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eminim Cidde'de bunu netleştireceğiz."

"Araç ilk turun ardından pek iyi hissettirmedi. Bu konuda söyleyebileceğim ana şey bu. Açıkçası Kevin harika turları attı ve mutluydu. Oysa benim için durum öyle değildi."

"Bu, benden mi yoksa araçtan mı kaynaklanıyordu bakmamız gerekiyor."

Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ocon'la yaşadığı olay hakkında Mick, "İlk tur her zaman yakındır ve olaylar olabilir. Bilirsiniz, biz yarışmak için buradayız. Ayrton Senna'nın da dediği gibi boşluklara girmemek için burada değiliz."

"Orası alışılmadık bir yer, fakat aynı zamanda insanların beklemediği anlarda pek çok geçiş yapılabiliyor. Denedi ve işe yaramadı. Ben denerim ve belki işe yarar belki yaramaz."

"Onu yarış sonunda gördüm, birbirimizi anlıyoruz. Aracın dışında hiçbir sorunumuz yok. Hatta buna şimdi gülüyorum. Pistte böyle şeyler olabiliyor." dedi.

Yine de Haas için güçlü bir hafta sonu oldu.

Mick, bu konuda, "Takım için harika. Aracı sürerken takımın kutlamalar yaptığını duydum ve bunu duymak açıkçası çok güzeldi. Bana iki araçla istikrarlı şekilde puan alma potansiyelimiz olduğu konusunda güven veriyor."

"Ayrıca hafta sonu olağandışı şeyler olursa, podyuma çok yaklaşabileceğimizi de gösteriyor." dedi.

Son olarak Ferrari'nin dublesiyle ilgili de, "Ferrari'nin duble yaptığını görmek harika. Charles ve Carlos için, tüm Ferrari için çok mutluyum. Ben onların yedek pilotuyum ve bunu görmek çok güzel." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images