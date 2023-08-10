Schumacher'e ait bir ikonik Ferrari daha müzayedeye çıkıyor

Schumacher'in 2002 Avustralya Grand Prix'sini kazanan Ferrari F2001B'si, kısa süre içinde Sotheby's Sealed'dan satın alınabilecek.

215 numaralı şasi, yarıştığı süre boyunca hiç podyum dışında kalmamış nadir araçlardan biridir ve modern çağın en iyi araçlarından birine sahip olmak için olağanüstü bir fırsat sunmaktadır.

Schumacher'in en son satılan Ferrari F1 araçlarından biri olan F2003-GA, geçen yıl Sotheby's müzayedesinde 14,9 milyon dolara alıcı bulmuş ve 2017'de 7,5 milyon dolara satılan F2001'in rekorunu ikiye katlamıştı.

Car of Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No 215 Photo by: Jeremy Cliff

2002 sezonunun ilk iki yarışında F2001B'yi kullanan Schumacher, "Yeni aracı mümkün olan en kısa sürede kullanmak istiyoruz, ancak yalnızca bu araçtan daha iyi ve güvenilir olursa." ifadelerini kullanmıştı.

Açılış yarışı olan ve kardeşi Ralf Schumacher'in Rubens Barrichello'ya arkadan çarparak havalandığı bir kaza ile başlayan Avustralya'da tüm kaostan uzak kalan Schumacher, yarıştan galip ayrılarak sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı.

Aslında kendisi ilk turda dördüncülüğe gerilemiş, ancak ilk olarak Juan Pablo Montoya'nın, sonra da Jarno Trulli'nin spinleri sonucu ikinciliğe kadar çıkmıştı.

Son olarak lider David Coulthard'ın da yarış dışı kalması Schumacher'i liderliğe yükseltmiş, buradan sonra hiç arkasına bakmayan Schumacher tam 18.6 saniye farkla galibiyete ulaşmıştı.

Bu, Schumacher'in beşinci şampiyonluğa giden yolda kazanacağı 11 yarışın ilkiydi.

Yarıştan sonra konuşan Schumacher, "Burada kazanabileceğimizi düşünmüyordum."

"Ama işler çabuk değişiyor ve bir sonraki yarıştan itibaren herkesin birbirine çok daha yakın olmasını bekliyorum." demişti.

Dönemin takım patronu Jean Todt, aşağıdaki videoda F1'in bu fantastik dönemini ve özellikle de Schumacher ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti anlatıyor:

Malezya GP'sine de bu araçla çıkan Schumacher, pole pozisyonundan başladığı yarışın startında üçüncülüğe gerilemiş ve Montoya ile yaşadığı bir temasın ardından ön kanadına hasar vermişti.

Bu temas nedeniyle 21. sıraya kadar gerileyen Schumacher, kariyerinin en iyi sürüşlerinden birini gerçekleştirdi ve son turlarda BAR-Honda'nın genç pilotu Jenson Button'ı geçerek podyuma çıkmayı başardı.

Yarışla ilgili Schumacher "Heyecan verici bir yarıştı."

"Kazayla ilgili olarak, belki Juan bana daha fazla yer bırakabilirdi ama bunu yapmamayı tercih etti ve sadece temas ettik. Buna yarışmak denir.

"Küçük bir temastı ama günün sonunda ön kanadı değiştirmek için pite girmek zorunda kaldım."

"Sonuna kadar zorlamaya karar verdim ve eğer zorlamasaydım, belli ki bir sorunu olan Button'ı muhtemelen yakalayamazdım."

"İlk iki yarışa eski aracımızı getirdik ve şimdiden hanemizde bu kadar çok puan olmasını beklemiyorduk."

F2001b, üç litrelik, Gilles Simon tasarımı Tipo 050 V10 motor -18.500 devirde yaklaşık 900 beygir gücü üretebiliyor- ve elektro-hidrolik, yedi vitesli sıralı şanzıman ile donatılmış olarak geliyor. Aracın ağırlığı yalnızca 600 kilogram.

En çok arzu edilen araçlardan biri konumundaki Ferrari 2001B Şasi 215, Zagato gövdeli 1957 Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 'Tour de France' yol otomobillerinden sadece beş tanesinin ikincisi ile birlikte ayrı çevrimiçi müzayedelerde satın alınabilecek.

Her iki otomobil de 16-19 Ağustos tarihleri arasında RM Sotheby's'in amiral gemisi Monterey müzayedesinde sergilenecek.

Car of Michael Schumacher, Ferrari F2001b Chassis No 215 Photo by: Jeremy Cliff