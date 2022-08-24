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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Schumacher: "Yılın ikinci yarısına hazırım"

Haas pilotu Mick Schumacher, yılın ikinci yarısında daha güçlü olmayı hedefliyor.

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Schumacher: "Yılın ikinci yarısına hazırım"
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Genç sürücü bu yıl Silverstone ve Red Bull Ring yarışlarında puan almayı başardı ancak bunun dışındaki diğer yarışlarda istediği sonuçları almaktan uzaktı.

Yılın ikinci kısmı, Mick'in Formula 1 kariyeri açısından çok önemli olacak ve Alman pilot, daha güçlü dönmeyi hedefliyor.

Mick, Belçika GP öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "Geri döndüğüm için mutluyum. Üç haftadır yarışmıyorum ve başlangıçta farklı gelse de artık yarışmayı özlüyorum."

"Tatilimin büyük bir bölümünü ailem ve arkadaşlarımla birlikte geçirdim. Yatta dinlenmenin tadını çıkardım, denize açıldım, iyi bir akşam yemeği yedim ve fazla kilo almadığıma sevindim!"

"Umarım sezonun ikinci bölümünde daha fazla puan toplayabiliriz. Önümüzde bizim için iyi olması gereken bazı pistler var, muhtemelen zor olacak başka pistler de var. Ancak Formula 1'de ne zaman ne olacağı belli olmaz, her zaman çılgın yarışlar olabilir. Umarım bu yarışlarda şanslı oluruz ve puan kazanırız."

"Şimdi geri dönüyoruz ve her pistte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım başarılı oluruz. Yenilendim ve mücadeleye hazırım."

"Spa'ya gelirsek, burası efsanevi bir pist fakat aynı zamanda ailemiz ve şahsen benim için  özel bir yer. Orada 2018'deki gibi çok iyi mücadele ettiğim yarışlar oldu fakat en kötü yarışlarımdan biri de oradaydı. Bu hepimiz için özel bir pist olacak."

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