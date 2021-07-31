Schumacher yeni vites kutusuna geçiyor

Haas pilotu, dün gerçekleştirilen antrenman turlarında oldukça iyi bir tempo yakalamayı başarmıştı ve Nikita Mazepine'e göre çok daha iyi görünüyordu.

Bugün de tempo olarak iyi görünen Mick, üçüncü antrenman seansının sonunda aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Darbenin etkisiyle Mick'in VF-21'inin sol tarafında hasar oluştu ancak Mick sorunsuz şekilde araçtan kendi başına indi.

Sonrasında yapılan açıklamada, Mick'in 30G kuvvete maruz kaldığı duyuruldu.

Yapılan ilk kontrollerin ardından Haas, aracın şasisinde herhangi bir hasar olmadığını, bu yüzden de şasi değişikliği yapılmayacağını duyurdu.

Ancak darbe nedeniyle vites kutusu hasar gördü ve Mick yeni bir vites kutusuna geçmek zorunda kalacak.

Bu, Mick'in pazar günkü yarışa 5 sıra geriden başlayacağı anlamına geliyor.

Genç pilot bu yıl Monako'da da kaza yapmış ve yarışa son sıradan başlamıştı.