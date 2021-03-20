Schumacher yeni sezonda yarışacağı kaskı tanıttı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Yedi kez dünya şampiyonu Michael'ın oğlu Mick Schumacher, yeni sezonda büyük oranda önceki sezonlarda kullandığı kask tasarımıyla mücadele edecek.
Bu yıl Haas ile Formula 1'e adım atan Mick Schumacher, yeni sezonda yarışacağı kask tasarımını dün itibariyle tanıttı ve kaskın önceki yıllarla benzer olduğu görüldü.
Kaskın ön tarafı, Mick'in alt serilerde kullandığına benzer şekilde yeşil rengi taşıyor. Kaskın arka kısmında ise Michael Schumacher'in kask renkleri var.
Mick Schumacher, 2021 kask tasarımı
Fotoğraf: Haas F1 Team
Kaskın üzerine Uralkali, Haas ve 1&1 logoları yer alıyor. Ayrıca Schumacher'in ailesi tarafından başlatılan Keep Fighting girişimine dair logolar da var.
Schumacher, Bell kasklarıyla yarışan takım arkadaşı Nikita Mazepin'in aksine Schuberth kasklarını kullanmaya devam edecek.
Mick Schumacher, 2021 kask tasarımı
Fotoğraf: Haas F1 Team
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|Kemal Şengül
Schumacher yeni sezonda yarışacağı kaskı tanıttı
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