Schumacher yeni sezonda yarışacağı kaskı tanıttı

Bu yıl Haas ile Formula 1'e adım atan Mick Schumacher, yeni sezonda yarışacağı kask tasarımını dün itibariyle tanıttı ve kaskın önceki yıllarla benzer olduğu görüldü.

Kaskın ön tarafı, Mick'in alt serilerde kullandığına benzer şekilde yeşil rengi taşıyor. Kaskın arka kısmında ise Michael Schumacher'in kask renkleri var.

Mick Schumacher, 2021 kask tasarımı Fotoğraf: Haas F1 Team

Kaskın üzerine Uralkali, Haas ve 1&1 logoları yer alıyor. Ayrıca Schumacher'in ailesi tarafından başlatılan Keep Fighting girişimine dair logolar da var.

Schumacher, Bell kasklarıyla yarışan takım arkadaşı Nikita Mazepin'in aksine Schuberth kasklarını kullanmaya devam edecek.

Mick Schumacher, 2021 kask tasarımı Fotoğraf: Haas F1 Team