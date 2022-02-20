Schumacher, yeni sezonda kullanacağı kaskı tanıttı

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2021 yılında zorlu bir çaylak yılı geçiren Schumacher, yıl boyunca geliştirilmeyen Haas'la gridin en gerisinde mücadele etmişti.

Formula 1'in yeni kural dönemiyle beraberlikte Amerikalı ekip, yeniden orta gruba dönmeyi ve puanlar için mücadele etmeyi hedefliyor.

Schumacher, orta grupta savaşabilirse, ekranlara daha fazla gelebilir ve bu da kaskının önemini artırabilir.

Schumacher de bu kapsamda kendisine yeni bir kask tasarladı. Ön ve üst kısım için sarı ve yeşil tonları tercih eden Schumacher, arka tarafta ise siyah ve mavi desenler tercih etti.

Temel olarak kaskında, kırmızı, beyaz ve mavi renk düzenini taşıyacak olan Haas VF-22'yi andıran herhangi bir şey yok.

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