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Schumacher, yeni sezonda kullanacağı kaskı tanıttı

Mick Schumacher, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, yeni sezonda yarışacağı kask tasarımını tanıttı.

Schumacher, yeni sezonda kullanacağı kaskı tanıttı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2021 yılında zorlu bir çaylak yılı geçiren Schumacher, yıl boyunca geliştirilmeyen Haas'la gridin en gerisinde mücadele etmişti.

Formula 1'in yeni kural dönemiyle beraberlikte Amerikalı ekip, yeniden orta gruba dönmeyi ve puanlar için mücadele etmeyi hedefliyor.

Schumacher, orta grupta savaşabilirse, ekranlara daha fazla gelebilir ve bu da kaskının önemini artırabilir.

Schumacher de bu kapsamda kendisine yeni bir kask tasarladı. Ön ve üst kısım için sarı ve yeşil tonları tercih eden Schumacher, arka tarafta ise siyah ve mavi desenler tercih etti.

Temel olarak kaskında, kırmızı, beyaz ve mavi renk düzenini taşıyacak olan Haas VF-22'yi andıran herhangi bir şey yok.

Kask tasarımı, Mick Schumacher, Haas F1 Team
Kask tasarımı, Mick Schumacher, Haas F1 Team
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Fotoğraf: Mick Schumacher

Kask tasarımı, Mick Schumacher, Haas F1 Team
Kask tasarımı, Mick Schumacher, Haas F1 Team
2/5

Fotoğraf: Mick Schumacher

Kask tasarımı, Mick Schumacher, Haas F1 Team
Kask tasarımı, Mick Schumacher, Haas F1 Team
3/5

Fotoğraf: Mick Schumacher

Mick Schumacher, Haas F1 Team yeni kask tasarımı
Mick Schumacher, Haas F1 Team yeni kask tasarımı
4/5

Fotoğraf: Mick Schumacher

Mick Schumacher, Haas F1 Team yeni kask tasarımı
Mick Schumacher, Haas F1 Team yeni kask tasarımı
5/5

Fotoğraf: Mick Schumacher

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