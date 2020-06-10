Schumacher yeni bir operasyon daha geçirebilir

Contro Copertina İtalya'ya göre yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher, yakında başka bir operasyon daha geçirecek.

Operasyonun nerede yapılacağı bilinmiyor ancak operasyonu yapacak doktorun Fransız cerrah Philippe Menasche olacağına yer verildi.

Menasche, kök hücre naklinde uzmanlaşmış isimlerden bir tanesi. Operasyonun da kök hücre nakliyle ilgili olacağına yer verildi.

Bu operasyonla birlikte Schumacher'in "sinir sisteminin yenilenmesi" hedefleniyor.

Bir başka Doktor Nicola Acciari ise Schumacher'in hem kemik/kas erimesi hem de zayıflığı yaşadığını iddia etti. Bunun da fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Acciari, "Son 20 yılda bilim, kök hücre tedavisi alanında çok büyük bir ilerleme kaydetti. Ancak bu, insan beyni hakkında çok az şey bildiğimiz gerçeğini değiştirmez. Tedavinin sonuçlarının neler olacağını söyleyemeyiz." dedi.

Geçen yıl da benzer bir haber çıkmış ve Schumacher'in kök hücre nakliyle ilgili bir tedavi göreceği iddia edilmişti.