Schumacher, yedek pilot rolünün yarattığı hayal kırıklıklarının altını çizdi

Mick Schumacher, bu yıl Mercedes'teki yedek Formula 1 pilotu rolünün çok fazla saç yoldurduğunu belirtti.

Geçen yılki F1 sezonunun sonunda Schumacher, Haas tarafından Nico Hulkenberg'in takıma katılmasıyla takımdaki iki yıllık görevinin ardından takımdan ayrıldı.

Schumacher, W14 aracının geliştirilmesinde Lewis Hamilton ve George Russell'a yardımcı olmak üzere Mercedes ile yedek pilot olarak anlaştı.

Brackley merkezli takım 2011'den bu yana ilk galibiyetsiz sezonunu yaşarken zor bir sezon geçirdi.

Schumacher Mercedes ile Grand Prix'lere katılırken aynı zamanda simülatör görevlerini de yürüttü ancak hiçbir kategoride tam zamanlı bir yarış koltuğuna sahip olmamayı kabullenmişti.

Ancak bu durum gelecek yıl için değişecek çünkü Schumacher, Mercedes'teki yedek pilot görevlerini yerine getirirken Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Hypercar ile yarışmak üzere Alpine ile anlaştı.

Schumacher öncelikli odak noktasının F1 gridine geri dönmek olduğunu belirtirken, Alman pilot yarış koltuğuna geri dönmenin önemini vurguladı.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG

Medyaya verdiği demeçte Schumacher, "Çok fazla saçımı yolduğumu ama bunu gerçekten görmediğinizi hissediyorum."

"Bu, bu yıl yaptığım ilk kişisel medya masası. Bence bu, bu anlamda çok şey gösteriyor ve söylüyor."

"Formula 1 her zaman hayalimdi ve her zaman hayal olarak kalacak. Dolayısıyla [F1'e] geri dönme şansını elde ettiğimde, bunu iki elimle tutup herkese kanıtlayacağımdan eminim."

"Ama burada kalıp yarışmamam ve herkesin arkasından gitmem için hiçbir neden yok. Dışarı çıkıp yarışacak bir şeyler bulmayı ve yeteneklerimi geliştirmeyi tercih ederim."

"Eğer günün sonunda bu bana F1'e geri dönüş yolunu değil de başka bir kariyeri açacaksa, o zaman bunu yapmaktan mutluluk duyarım." dedi.