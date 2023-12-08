Schumacher, yedek pilot rolünün yarattığı hayal kırıklıklarının altını çizdi
Geçen yılın sonunda Haas'taki Formula 1 koltuğunu kaybeden Mick Schumacher, 2023 sezonunu yedek pilot olarak Mercedes'te geçirmişti.
Mick Schumacher, bu yıl Mercedes'teki yedek Formula 1 pilotu rolünün çok fazla saç yoldurduğunu belirtti.
Geçen yılki F1 sezonunun sonunda Schumacher, Haas tarafından Nico Hulkenberg'in takıma katılmasıyla takımdaki iki yıllık görevinin ardından takımdan ayrıldı.
Schumacher, W14 aracının geliştirilmesinde Lewis Hamilton ve George Russell'a yardımcı olmak üzere Mercedes ile yedek pilot olarak anlaştı.
Brackley merkezli takım 2011'den bu yana ilk galibiyetsiz sezonunu yaşarken zor bir sezon geçirdi.
Schumacher Mercedes ile Grand Prix'lere katılırken aynı zamanda simülatör görevlerini de yürüttü ancak hiçbir kategoride tam zamanlı bir yarış koltuğuna sahip olmamayı kabullenmişti.
Ancak bu durum gelecek yıl için değişecek çünkü Schumacher, Mercedes'teki yedek pilot görevlerini yerine getirirken Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Hypercar ile yarışmak üzere Alpine ile anlaştı.
Schumacher öncelikli odak noktasının F1 gridine geri dönmek olduğunu belirtirken, Alman pilot yarış koltuğuna geri dönmenin önemini vurguladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG
Medyaya verdiği demeçte Schumacher, "Çok fazla saçımı yolduğumu ama bunu gerçekten görmediğinizi hissediyorum."
"Bu, bu yıl yaptığım ilk kişisel medya masası. Bence bu, bu anlamda çok şey gösteriyor ve söylüyor."
"Formula 1 her zaman hayalimdi ve her zaman hayal olarak kalacak. Dolayısıyla [F1'e] geri dönme şansını elde ettiğimde, bunu iki elimle tutup herkese kanıtlayacağımdan eminim."
"Ama burada kalıp yarışmamam ve herkesin arkasından gitmem için hiçbir neden yok. Dışarı çıkıp yarışacak bir şeyler bulmayı ve yeteneklerimi geliştirmeyi tercih ederim."
"Eğer günün sonunda bu bana F1'e geri dönüş yolunu değil de başka bir kariyeri açacaksa, o zaman bunu yapmaktan mutluluk duyarım." dedi.
Son Haberler
Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"
Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin" Alesi: "RB19'un Verstappen'in aracı olduğu kesin"
Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"
Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor" Villeneuve: "Mercedes, doğru yönde ilerliyor"
Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"
Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim" Russell, "Bu kış kazanç elde edeceğimizden eminim"
Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"
Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil" Ricciardo: "AlphaTauri artık küçük bir F1 takımı değil"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar