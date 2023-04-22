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Schumacher, yarış hafta sonlarında simülatörde çalışacak

Mick Schumacher, bu sezonun kalan yarışlarında cuma günleri Brackley'deki Mercedes fabrikasında simülatör üzerinde çalışacak.

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Schumacher, yarış hafta sonlarında simülatörde çalışacak

Mick Schumacher bu sezon Mercedes'in yedek pilotluğunu yapıyor ve zaman zaman takım simülatöründe çalışıyor.

Alman pilot 2023 sezonun ilk yarışlarına Mercedes'in yedek pilotu olarak katıldı ve gerektiğinde Lewis Hamilton ya da George Russell'ın yerini almaya hazırdı.

Mercedes'in planlarına göre Mick, bu sezonki tüm yarışlarda yer alacaktı fakat Imola'daki yarıştan itibaren Schumacher'in programında değişiklik yapacak. Mick, Avrupa yarışlarında sadece pistte değil, simülatörde de takıma yardımcı olacak.

Mercedes'in planlarına göre Mick, Cuma günleri Brackley'deki fabrikada olacak ve antrenman seanslarında test edilemeyen ayarları kontrol etmek için simülatörde sürüş yapacak. Mick çalışmalarını tamamladıktan sonra, Cumartesi sabahı yarış pistinde takımla birlikte olabilmek için doğrudan havaalanına gidecek.

Schumacher'in W14 ile test yapması konusunda ise Mercedes'in belirli bir planı bulunmuyor.

İspanya Grand Prix'sinden sonra takımın Pirelli lastik testlerine katılması planlanıyor ve W14'ün direksiyonunda Mick'in oturması ihtimali var fakat Mercedes, geleneksel olarak bu tarz testler için ana pilotlarını kullanmayı tercih ediyor.

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

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