Schumacher: ''Yaptığımız değişiklikler olumlu sonuçlandı''

Haas pilotu Mick Schumacher, 2021 Formula 1 sezonunun ilk 4 yarış hafta sonunda da, sıralama turlarını takım arkadaşı Nikita Mazepin'in önünde tamamladı.

Barselona'daki sıralama turlarını 18. sırada tamamlayan Schumacher, Williams'tan Nicholas Latifi'yi de geçmiş oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Alman pilot, ilk virajda zaman kaybetmesine rağmen, sıralama turlarından memnun kaldığını söyledi.

‘’Bence iyi bir tur çıkardık. Ne yazık ki ilk virajda biraz zaman kaybettim. Kimi’yi yenebilirdim. Ancak özetlemem gerekirse, çok mutluyum. Dünden beri yaptığımız değişiklikler kesinlikle olumlu sonuçlandı. Şimdi yarışta da olumlu sonuçlar alacak mıyız, göreceğiz.’’

Schumacher araçta değişiklik yaptıklarını söyledi ve bunların ne gibi değişiklikler olduğu sorulduğunda şu cevabı verdi: ‘’Ön tarafta daha fazla yol tutuşu yakalamaya çalıştık. Bunu da başardık.''

''Üçüncü antrenmanlarda da rahat hissediyorduk ve bunu sıralamalara da taşıyabildik, hatta biraz daha da ilerlettik. Yani, bizim açımızdan, her şeyi doğru yaptık. Takımdan çok mutluyum ve inanılmaz bir iş başardılar.’’

Sıralama performanslarında düzenli gelişim gösterdiklerini söyleyen çaylak pilot, doğru ayar seçimi yaptıklarını düşündüğünü ekledi.

‘’Çok mutluyum, sıralama performansımızda düzenli bir gelişim görüyoruz. Takım ve ben, ayarlar için doğru seçimi yaptık. Bu ayarlardan en iyisini çıkardığımıza eminim. Yarışı geliştirmek, tabii ki biraz daha zor olacak. Büyük ihtimalle rüzgarlı bir yarış olacak, aynı zamanda pist üstü sıcaklığı da yüksek. Bu yüzden lastikler zorlanabilir.’’

Son olarak da pit stop stratejisi hakkında nasıl yol izleyecekleri sorulan Schumacher, ‘’1 veya 2 pit stop stratejisi uygulayabilirsiniz ve bence, pistte ikisini göreceğiz. Bize en çok uyanı yapacağız ve bundan en iyisini çıkarmaya çalışacağız.’’ dedi.