Schumacher: "Wolff'un deneyimi benim için faydalı olacak"
Mick Schumacher, Toto Wolff'un sahip olduğu deneyimin kendisi için çok değerli olduğunu söylüyor.
Mick Schumacher, Ferrari genç sürücü akademisinde yetişti ve Haas'la F1'e adım attı. İki yıl boyunca Amerikalı ekiple yarışan Schumacher, performansıyla takım patronlarını tatmin edemeyince hem Haas'tan hem de Ferrari'den ayrıldı.
Mick şu anda Toto Wolff'un da isteğiyle Mercedes'in yedek pilotluğu görevini üstlenmekte.
Alman pilot, kendisine karşı hep nazik davranan Wolff'tan çok şey öğrenmeyi umuyor.
Schumacher, "Toto'nun sadece gençlerle çalışma konusunda değil, genel olarak her şeyle ilgili çok fazla deneyimi var."
"Dolayısıyla şu anda onunla çalışma şansına sahip olmak, birlikte yakın çalışmak elbette çok güzel."
"Böylece onun deneyimlerinden faydalanabilirim. Onun yardımıyla doğru adımları atmayı umuyorum." dedi.
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Fotoğraf: Mercedes AMG
Schumacher, Haas'la Mercedes'i kıyaslamak istemiyor.
Mick, "Yaklaşık 300 çalışanı olan bir takımı yaklaşık 1.500 çalışanı olan bir takımla kıyaslamazsınız."
"Mercedes dünya şampiyonu olmuş bir takım. Dolayısıyla burası benim için gelişmek, öğrenmek ve deneyimlerinden faydalanmak için iyi bir yer." dedi.
İhtiyaç duyduğu herhangi bir yetenek olup olmadığı sorusuna Mick, "Bu her zaman araca bağlıdır. Araç neye ihtiyaç duyarsa, sürücünün de onu geliştirmesi ve ona uyum sağlaması gerekir."
"Özellikle geçen yılın sonunda, aracı limitte sürmek için gerekli tüm becerilere sahip olduğumu hissettim."
"Bu yılki araçların nasıl olduğunu henüz bilmiyorum. Sonuçta bu araçları çok fazla insan kullanmadı. Bir noktada bunun için gerekli yeni beceriler olacağına eminim ama bunu zamanla göreceğiz." cevabını verdi.
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