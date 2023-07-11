Schumacher: "Wolff, şu ana kadar birlikte çalıştığım en iyi takım patronu"

Schumacher, Haas'taki son sezonunda çok fazla kaza yapması sebebiyle takım patronu Steiner tarafından sürekli olarak eleştirildi.

Ancak Schumacher tarafından - en azından medyaya - Steiner ile ilgili olumsuz hiçbir yorum gerçekleşmedi.

Britanya Grand Prix hafta sonunda Wolff ile sohbet etmenin nasıl bir şey olduğu sorulduğunda 24 yaşındaki pilot şu yanıtı verdi: "Toto harika biri, harika bir takım patronu. Muhtemelen şu ana kadar birlikte çalıştıklarımın en iyisi."

Bu söz kalabalığın gülüşmelerine neden oldu ve Schumacher hemen ekledi: "Öyle demek istemedim! Hayır, o harika bir insan."

Mercedes'teki yedek pilotluk ve simülatör görevlerinin yanı sıra kısa süre önce McLaren için de testler yapan Schumacher, önümüzdeki sezon pistlere dönmeyi planlıyor; ancak şansı pek yüksek görünmüyor.

Wolff bu konuda, "Bu zor bir durum çünkü her ne kadar Mick'in bir koltuğu olmasını istesem de 2024 için bu mümkün görünmüyor."

"2025'te birkaç kapı tekrar açılacak. Williams'ta temponun nasıl gelişeceğini bekleyip göreceğiz ama bu kolay değil." dedi.

Şu anda Alman pilot için en olası yer Nyck de Vries'in koltuğu olabilirdi. Ancak Helmut Marko'nun Schumacher ile sözleşme imzalamayacağını açıkça belirtmesinin ardından olası bir durumda De Vries'in yerine büyük olasılıkla Daniel Ricciardo veya hatta Liam Lawson tercih edilecek.