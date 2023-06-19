Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"
Mick Schumacher, fırsat verilirse Williams için yarışacağını ve her zaman tekliflere açık olduğunu söyledi.
Şu anda Mercedes'te yedek pilot olarak görev yapan eski Haas pilotu, iki hafta önce İspanya'da Circuit de Barcelona-Catalunya'da bir günlük Pirelli lastik testini tamamladı.
Haas'tan ayrıldıktan sonra bu yıl koltuk bulamayan Schumacher, gelecek sezon yarış koltuğuna dönmek için elinden geleni yapacağını ve bunu başarabileceğinden emin olduğunu söyledi.
Schumacher RTL'ye yaptığı açıklamada, "Ben her zaman aksiyona hazırım."
"İnanın bana, en yakın zamanda araca geri dönmek için çok sıkı çalışıyorum. Çok yakında geri döneceğim; en geç gelecek yıl. Eminim yakın gelecekte bir şeyler olacaktır." dedi.
Alman pilot, Williams'ta bir koltuk bulma ihtimali hakkında şunları söyledi: "Bunu isterdim, ama böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali pek yok."
"Temel olarak, hemen hemen her takımın iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum."
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