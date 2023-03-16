Schumacher, W14'teki problemler nedeniyle Mercedes yapısında değişiklikler bekliyor

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Mercedes W13'te yaşadığı problemlere rağmen bu yıl dar sidepod konseptinde kalmaya devam etti ve Bahreyn'de yapılan ilk yarışta, takımın beklediği yerde olmadığı görüldü.

Artık en hızlı takım olmayan Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin dışında Aston Martin'in de gerisinde kalmış durumda ve buna rağmen mevcut tasarımda kalmaya devam etmeleri, büyük eleştirilere neden oluyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Bahreyn'deki hayal kırıklığı yaratan yarışın ardından bu paketin "uzun vadede rekabetçi olmayacağını" kabul etti.

Takım ayrıca taraftarlarına açık bir mektup göndererek Formula 1'de yıllarca süren hakimiyetinin ardından sergilediği yetersiz performans için özür diledi.

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Formel1.de ile yaptığı röportajda, "Bence orada bir tartışma var."

"Sezon öncesinde, teknik direktör bir şekilde Toto Wolff'u bu konseptin performansı konusunda ikna etmeyi başarmış olmalı. O zaman Toto ne yapabilir ki? Teknik ekibine inanmak zorunda. Ne de olsa bu ekiple birçok kez dünya şampiyonluğunu kazandı."

"Fakat Bahreyn'den sonra işler değişti ve Wolff'un gerginliğini açıkça gördünüz. Aynı şey iki Mercedes sürücüsü için de geçerli."

George Russell in de Mercedes F1 W14, gevolgd door Fernando Alonso in de Aston Martin AMR23. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Genelde her şey hakkında toz pembe konuşan Lewis Hamilton'ın tarzı düşünüldüğünde, bence çok açık sözlü davrandı."

"George Russell da çok netti."

"Bana sorarsanız takımın hissedarları da bundan pek hoşlanmıyorlar. Mercedes kazanmak için yarışmak zorunda. Bu yüzden de muhtemelen değişiklikler göreceğiz."

"Aston Martin'de de böyle oldu. Andrew Green tabiri caizse başka bir yere çekildi ve Red Bull'dan yeni bir adam getirildi."

"Şimdi Mercedes'te de aynı doğrultuda şeyler yapılacak. Bir konseptin işe yaradığına bu kadar inanan bir teknik direktörün fikrini bir gecede değiştiremezsiniz."

"Bu yüzden bunun sorun yaratacağını düşünüyorum. İçimden bir ses bir şeylerin değişeceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.