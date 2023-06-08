Schumacher, W14 ile ilk sürüşünden mutlu ayrılıyor

Haas koltuğunu kaybettikten sonra test pilotu olarak Mercedes'e geçiş yapan Schumacher, özellikle simülatörde çalışmakta ve farklı ayarlar deneyerek Lewis Hamilton-George Russell ikilisine ciddi yardımlar sağlamakta.

Çalışmalarının ödülünü de alan Schumacher, Çarşamba günü Barselona'da gerçekleştirilen Pirelli lastik testleri kapsamında piste çıktı.

Testin amacı, takımların Pirelli tarafından geliştirilen battaniyesiz lastikleri denemesi ve nihai karar için görüş bildirebilmesi.

Mercedes'e katıldığından bu yana ilk kez piste çıkan ve yine ilk kez W14'ün direksiyonuna geçen Alman pilot, test boyunca toplam 152 tur attı -yani yaklaşık 2.5 yarış mesafesi tamamladı.

Testin ardından konuşan Schumacher, "Bu deneyim kesinlikle görevimde bana fayda sağlayacak."

"Nelere dikkat etmem ve nelerin üzerinde çalışmam gerektiğini daha iyi anladım. Ayrıca tüm prosedürleri ve ekibin pist kenarında nasıl çalıştığını daha iyi anladım. Bu deneyim, olur da bir yarışa katılmam gerekirse bana yardımcı olacak." dedi.

Mick Schumacher, Mercedes F1 Photo by: Pirelli

Simülatör ile gerçek araç arasında farklılıklar olduğunu söyleyen Schumacher, iki taraf arasındaki verilerin git gide birbiriyle uyuştuğunu da belirtti.

Schumacher, "Simülatör ile gerçek dünyada sürüş yapmak arasında elbette var. Teknoloji henüz %100 karşılaştırma yapabileceğiniz bir noktada değil, bu fark çok normal."

"Ancak simülatör ve gerçek hayat arasında yaşadığım en yakın deneyim bu.

"Simülatör beni hazırladı ve ekip de verileri araca aktarmak için büyük çaba sarf etti. Bu da sürüş sırasında ne beklemem gerektiğini bilmeme yardımcı oldu. Mercedes'in neden sekiz kez dünya şampiyonu olduğu açıkça ortada." dedi.