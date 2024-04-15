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Formula 1

Ralf: "Vowles, kendini eleştirmeye başlamalı"

Ralf Schumacher, 2024'e zor ve pahalı bir başlangıç yapmasının ardından Williams takım patronu James Vowles'un kendisini eleştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
James Vowles, Team Principal, Williams Racing

LAT Images

Bu iddia, kariyerindeki altı zaferin tamamını BMW ortaklığı sırasında Williams ile elde eden eski bir Williams pilotu olan Ralf Schumacher'den geliyor.

2023 yılının başından bu yana Williams'ın başında Mercedes'in eski strateji şefi James Vowles bulunuyor. Vowles, ilk yılında Williams'ı 28 puanla 7. sıraya taşıdığı için büyük övgü topladı.

Ancak 2024'e zorlu bir başlangıç yapan Williams, dört yarışın ardından hâlâ ilk puanını almayı bekliyor. Bunların yanı sıra Alex Albon ve Logan Sargeant gibi iki pilotun büyük kazalar geçirmesi bütçede büyük sorunlara sebep oldu.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, bu konuda şunları söyledi: "Bence Vowles kendini eleştirmeye başlamalı."

"Şu ana kadar Williams'ın sahipleri için pek iyi bir izlenim yarattığını düşünmüyorum."

Ancak Williams takımında Schumacher'in sert eleştirilerine maruz kalan tek isim Vowles değil.

Logan Sargeant'ın Japonya Grand Prix'sinde kanıtlaması gereken önemli bir nokta vardı.

Vowles, Melbourne'de Albon'un antrenmandaki kazasının ardından; Sargeant'ın aracını Albon'a vermiş ve Amerikalı pilot o hafta sonu yarışı garajdan takip etmişti.

Ancak, Sargeant Suzuka'da ilk antrenmanda yeni bir kaza yaptı ve Williams'a biraz daha masraf çıkardı.

Schumacher, "Adil olmak gerekirse kesinlikle [Sargeant] Albon'a yaklaştı ama çok fazla hata yapıyor." 

"Hep aynı şeye geri dönüyor - sadece bunalmış durumda ve bunun farkına varıp farklı bir şeyler yapmasının zamanı geldi."

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