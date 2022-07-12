Schumacher: "Vettel'in terk ettiği pilotlar toplantısı, aynı yerde dönüp duruyordu"

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Vettel, Cumartesi günü bir önceki gün gerçekleştirilen pilotlar toplantısındaki davranışı nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağrılmıştı. Daha sonradan Vettel'in toplantı devam ederken ayrıldığı için inceleme altına alındığı ortaya çıktı.

Vettel'e bu olay nedeniyle ertelemeli 25.000 Euro para cezası verildi. FIA'dan yapılan açıklamada, Vettel'in motor sporlarındaki diğer pilotlara rol model olmadığı gerekçesiyle hatalı bulunduğu ifade edildi.

Aston Martin'in 4 kez şampiyon olan pilotu Cumartesi günü olayı görüşmek için FIA Formula 1 Yarış Direktörü Niels Wittich ile görüşüp özür diledi ancak konu hakkında sorulan soruları "FIA'ya sorun diyerek" cevaplamaktan kaçındı.

Vettel'in toplantıdan erken çıkmasının nedeninin daha öncelikli konulardan ziyade pist sınırları ve pit girişi gibi daha basit sorunlara odaklanılması olduğu ortaya çıktı.

Vettel'in çıkışı hakkında konuşan Schumacher, "Tartışılan bazı konularda kısır döngüye girildiğini hissettim."

"Bazı şeyler olması gerektiğinden daha uzun süre konuşuluyordu. Seb'in bu hareketini tamamen anlıyorum. Seb gibi toplantıdan çıkılması gerektiğini hisseden birçok pilot olduğunu düşünüyorum." dedi.

Drivers parade Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, yarış hafta sonundaki zaman azlığı nedeniyle toplantılarda boşa harcanan zamanın ya da gecikmelerin, sinir bozucu olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Seb adına konuşmak istemiyorum ancak bazen yapmamız gereken mühendislik çalışmaları oluyor."

"Bu yüzden bazen bu şekilde ileri geri konuşmalar olunca, yapılan tartışmalar uzun sürüp net cevaplar verilmiyorsa, o zaman bazıları 'Artık gitmem gerek' diye düşünüyorlar."

"Açıkçası Seb, bu ileri geri hareket (aynı konunun dönüp dolaşması) konusunda biraz hayal kırıklığına uğradı. Belli ki bu konuda oldukça güçlü hissediyordu." dedi.

Vettel'in incelenmesinin üzerine Mercedes'in GPDA (Grand Prix Pilotlar Derneği) Direktörü George Russell, yetkililer konusunda bir istikrar olması gerektiğini, F1'in tek bir yarış direktörüyle devam etmesi gerektiğini ve karar veren hakemlerin sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

Avusturya GP hafta sonunda hakemler, özellikle pist sınırları konusunda odaklandılar. Kurallarda belirtilen ve pist sınırı olarak kabul edilen beyaz çizginin aşılması, düzenli olarak ihlalle ve cezayla sonuçlandı.

Sadece yarış içerisinde 43 tur zamanı silindi ve pilotların çoğuna pist sınırı ihlali uyarısı yapıldı. Yarış içerisinde Pierre Gasly, Lando Norris, Yuki Tsunoda ve Sebastian Vettel pist sınırları nedeniyle 5 sıra zaman cezası aldılar.

Bazı pilotlar bu konunun şaka gibi olduğunu söylerken, FIA pilotların istikrar talebine dikkat çekti ve bu yarışta alınan kararların bunun bir örneği olduğunu vurguladı.