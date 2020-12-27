Schumacher, Vettel'in F1'de yarışmaya devam etmesinden memnun

Sebastian Vettel, Ferrari ile yollarını ayırmasına rağmen gelecek yıl için Aston Martin'le anlaştı ve gridde kalmaya devam edecek.

Alman pilot, Fernando Alonso'nun da dönüşüyle birlikte griddeki dört dünya şampiyonundan birisi olacak.

Ayrıca Schumacher soyadı gelecek yıl Michael'ın oğlu Mick'le beraber gride dönecek ve Vettel ile genç Schumacher'in arasının iyi olduğu zaten biliniyor.

Alman pilot, gridde en çok tanıdığı ismin Vettel mi olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet, öyle diyebilirim. Seb -gridde- en çok konuştuğum ve en iyi tanıdığım kişi."

"Tabii orada karting'den tanıdığım çocuklar da var. Ama Seb en uzun süredir tanıdığım kişi."

Vettel'in Formula 1'de devam etmesinden memnun olup olmadığı sorulduğunda Schumacher'in yanıtı şöyle oldu: "Çok mutlu oldum. Elbette şimdi birbirimize karşı yarışıyor olmamız bana komik geliyor. Çünkü bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Ama bunu sabırsızlıkla bekliyorum!"

Sonrasında genç sürücüye gelecek yıl hakkında beklentileri soruldu.

Alman pilot, "Daha şimdiden sıkılmayacağımı söyleyebilirim! Attığım ilk birkaç tur ve takımla beraber yaptığımız çalışma çok eğlenceliydi. Sürüş deneyimi gerçekten inanılmaz bir şey! Şu anda anlamam gereken şeyler var. Mesela araç neye ihtiyaç duyuyor? Lastikler neye ihtiyaç duyuyor? Bunun için ne yapmam gerekiyor? Amacım, mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmek ve anlamak. Bu sayede olabildiğince çabuk ilerleme kaydederiz ve zaman kaybı minimuma iner." dedi.

Schumacher Haas'ta Drive to Survive'daki sert tavırlarıyla dikkat çeken Günther Steiner'la çalışacak.

Steiner'dan korkup korkmadığı sorusuna Mick, gülerek şöyle yanıt verdi: "Hiç de değil! Bence Günther harika bir adam. Çok iyi, çok yardımsever ve sonuçta çok iyi bir takım patronu. Bu yüzden onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Mick, Avustralya'daki ilk yarışı kendisi için "özel" bir an olacağını kabul ediyor.

Lewis Hamilton, Vettel, Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen gibi ikonik isimlerle aynı pisti paylaşacağının hatırlatılması üzerine Mick, "Evet, benim için genel anlamda özel bir an olacak. Melbourne ilk yarış olacak ve ilk kez orada olacağım, kendimi ilk kez gridde bulacağım. Yani sabırsızlıkla beklediğim bir şey . Ama bunun sizi çok fazla korkutmasına izin veremezsiniz. Günün sonunda onlar da birer insan. Sonunda kendinizi tutmanız, elinizden gelenin en iyisini yapmanız ve şimdiye kadarki tüm kategorilerde yaptığınız gibi sert ama adil şekilde sürmeniz gerekiyor." dedi.

Mick, Formula 1'de yarışarak babasının izinden gitmiş olacak.

Alman pilot bunu da şöyle açıkladı: "Evet, öyle söyleyebilirsiniz. Bunun çok duygusal olacağını düşünüyorum. Ama mücadeleyi, sürüş yapmayı ve takımla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Mick, sürekli babası hakkında soru almasının kendisini rahatsız edip etmediği sorusuna da, "Hayır, sorun değil. Sorular ve karşılaştırmalar beni hiç rahatsız etmiyor. Elbette kendi yolunuzda gitmeniz gerekiyor. Ama bana göre babam bu sporun şimdiye kadarki en iyi pilotu. Öyleyse neden kendimi ondan uzaklaştırmak isteyeyim ki?" yanıtını verdi.