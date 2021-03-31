Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"

Sebastian Vettel, son yıllarda pek çok hata yaptı ve bundan ötürü sık sık basın tarafından eleştirildi.

Aston Martin kariyerine de pek iyi başlayamayan Vettel, Bahreyn'deki ilk yarıştan puansız ayrıldı ve ayrıca Esteban Ocon'a da arkadan çarptı.

Vettel, ilk anda bu kaza için Ocon'u suçladı ve yorumları epey tepki gördü. Yarışın ardından olayı seyreden Vettel suçu üstlendi.

Ancak Ralf Schumacher, vatandaşının nasıl böyle hatalar yaptığını anlamakta zorlanıyor.

Schumacher, "Sebastian, iki hafta önceki testte yeni bir takımla 'baştan' başlamasını zorlaştıran bazı teknik sorunlarla karşılaştı. Fakat Sebastian, yarışta kendi açısından da hatalar yaptı."

“Gördüklerim beni endişelendiriyor. Beni rahatsız eden şey durumla baş edebilme şekli."

"44. turda Ocon'a arkadan çarptığında hemen takıma Esteban'ın yön değiştirdiğiyle ilgili birkaç şikayette bulundu, ancak tekrarlara göre olayın Vettel'in hatasından kaynaklandığı %100 ortadaydı."

"Yarıştan sonra Ocon'dan özür diledi, ancak buradaki soru aynı: Sebastian neden bu tür hatalar yapmaya devam ediyor?"

"Tam tersine tecrübesi sayesinde bu tür durumları daha iyi değerlendirebilmeli."

"Şu noktada Aston Martin'deki geleceği için endişelenmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işbirlikleri daha yeni başladı, ancak bu şekilde devam ederse, bir noktada iki tarafta da hayal kırıklığına uğrayabilir." dedi.