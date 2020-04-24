Schumacher: "Vettel, McLaren'a gitmek yerine Ferrari'de kalmalı"

İtalyan basını, Ferrari'nin Sebastian Vettel'e sunduğu bir yıllık yeni anlaşmanın, Alman pilot tarafından reddedildiğini öğrenmişti.

Vettel'in şu anda 27 milyon euro'luk bir anlaşmaya sahip olduğu ve bunun bonuslarla 40 milyon euroyu bulduğu biliniyor.

Ferrari'nin bu rakamın aksine Vettel'e 2021 için 12 milyon euro önerdiği ve her zaman üç yıllık anlaşmalar imzaladığını söyleyen Vettel'in bunu geri çevirdiği ifade edildi.

Ancak eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Vettel'in bu teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünüyor.

Sky Sport'a konuşan Alman pilot, "Geçen sezon kendisi adına elbette pek de iyi bir sezon değildi."

“Ferrari şu anda zor bir aşamadan geçiyor ve elbette her şeyi en iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden böyle bir sözleşmenin, özellikle böyle zamanlarda mümkün olabileceğine inanıyorum.”

"Bu nedenle, böyle bir kriz zamanında bir yıllık bir sözleşme Vettel için bir sorun teşkil etmemeli."

“Soru, dünya şampiyonluğu için yarışmak isteyip istemediği veya yeni bir şey yapmak isteyip istemediği olacak."

“McLaren şu anda çok çalışıyor, doğru yoldalar ve Vettel için harika bir proje olabilir. Bence bu seçenek mümkün olabilir, ama aynı zamanda oldukça gerideler. Ayrıca yakında bir motor değişikliği yapacaklar, bu yüzden zor olacak. Bence bu oldukça riskli olacak."

"Sanırım bir yıl daha Ferrari'de kalırsa o zaman daha iyi olur."

“Tabii ki tüm ekip tarafından desteklendiğini hissetmesi gerekiyor. Bir sürücü olarak artık desteklendiğinizi hissetmediğinizde, o takımdan ayrılmalısınız." dedi.

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