Schumacher ve Vettel, yardım maçına katıldı

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Çarşamba akşamı, Frankurt'ta eski ve yeni Formula 1 sürücülerinin de aralarında bulunduğu birçok spor yıldızının katıldığı, yardım amaçlı bir futbol maçı yapıldı.

Bu maç, Michael Schumacher'e adanırken, etkinliğe ilgi büyüktü ve 15 binden fazla seyirci, tribünlere gelerek maçı yerinde takip etti.

Toplanan tüm fonlar yedi kez dünya şampiyonunun ailesi tarafından kurulan Keep Fighting yardım fonuna aktarılacak.

Mick Schumacher etkinlikte iki gol atarken, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in üç golde imzası vardı.

Mick ve Vettel'in içerisinde bulunduğu takım maçı 11:10 kazandı.

Etkinlikte yer alan isimler arasında Stefano Domenicali, David Coulthard, Mika Hakkinen ve NBA yıldızı Dirk Nowitzki de vardı.

David Coulthardt, former F1 driver 1 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Dirk Nowitzki, former NBA player 2 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Dirk Nowitzki, former NBA player 3 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Dirk Nowitzki, former NBA player, Mika Hakkinen, former F1 driver 4 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Fabian Hambuchen, former gymnast, David Coulthardt, former F1 driver 5 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Fabian Hambuchen, former gymnast, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 6 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Felipe Fraga, DTM driver Team AF Corse 7 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Kelvin Van Der Linde, DTM driver Team Abt Sportsline 8 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Laura Freigang, Eintracht Frankfurt Soccer team, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 9 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Maro Engel, DTM driver Team GruppeM 10 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Maro Engel, DTM driver Team GruppeM 11 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Maro Engel, DTM driver Team GruppeM 12 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Martin Schmitt, former Skijumper, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM 13 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward 14 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward 15 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward, Kelvin Van Der Linde, DTM driver Team Abt Sportsline, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM 16 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 17 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 18 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 19 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 20 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 21 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 22 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 23 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 24 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 25 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 26 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 27 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team 28 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team with the trophy 29 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mick Schumacher, Haas F1 Team, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM 30 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mika Hakkinen, former F1 driver 31 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mika Hakkinen, former F1 driver 32 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Mika Hakkinen, former F1 driver, Dirk Nowitzki, former NBA player 33 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Rudi Bommer, Soccer coach, Mick Schumacher, Haas F1 Team 34 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 35 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 36 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 37 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 38 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 39 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 40 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 41 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 42 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Stefano Domenicali, CEO Formula 1, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team 43 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Team Dirk Nowitzki and Team Mick Schumacher 44 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Team Mick Schumacher 45 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz Timo Bernhard, DTM team principal Team 75 Bernhard 46 / 46 Fotoğraf: Alexander Trienitz