Schumacher ve Vettel, yardım maçına katıldı
Michael Schumacher ve Sebastian Vettel, özel bir yardım maçına katıldılar.
Çarşamba akşamı, Frankurt'ta eski ve yeni Formula 1 sürücülerinin de aralarında bulunduğu birçok spor yıldızının katıldığı, yardım amaçlı bir futbol maçı yapıldı.
Bu maç, Michael Schumacher'e adanırken, etkinliğe ilgi büyüktü ve 15 binden fazla seyirci, tribünlere gelerek maçı yerinde takip etti.
Toplanan tüm fonlar yedi kez dünya şampiyonunun ailesi tarafından kurulan Keep Fighting yardım fonuna aktarılacak.
Mick Schumacher etkinlikte iki gol atarken, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in üç golde imzası vardı.
Mick ve Vettel'in içerisinde bulunduğu takım maçı 11:10 kazandı.
Etkinlikte yer alan isimler arasında Stefano Domenicali, David Coulthard, Mika Hakkinen ve NBA yıldızı Dirk Nowitzki de vardı.
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Fotoğraf: Alexander Trienitz
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