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Formula 1 Haberler

Schumacher ve Vettel, yardım maçına katıldı

Michael Schumacher ve Sebastian Vettel, özel bir yardım maçına katıldılar.

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Schumacher ve Vettel, yardım maçına katıldı
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Çarşamba akşamı, Frankurt'ta eski ve yeni Formula 1 sürücülerinin de aralarında bulunduğu birçok spor yıldızının katıldığı, yardım amaçlı bir futbol maçı yapıldı.

Bu maç, Michael Schumacher'e adanırken, etkinliğe ilgi büyüktü ve 15 binden fazla seyirci, tribünlere gelerek maçı yerinde takip etti.

Toplanan tüm fonlar yedi kez dünya şampiyonunun ailesi tarafından kurulan Keep Fighting yardım fonuna aktarılacak.

Mick Schumacher etkinlikte iki gol atarken, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in üç golde imzası vardı.

Mick ve Vettel'in içerisinde bulunduğu takım maçı 11:10 kazandı.

Etkinlikte yer alan isimler arasında Stefano Domenicali, David Coulthard, Mika Hakkinen ve NBA yıldızı Dirk Nowitzki de vardı.

David Coulthardt, former F1 driver
David Coulthardt, former F1 driver
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Dirk Nowitzki, former NBA player
Dirk Nowitzki, former NBA player
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Dirk Nowitzki, former NBA player
Dirk Nowitzki, former NBA player
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Dirk Nowitzki, former NBA player, Mika Hakkinen, former F1 driver
Dirk Nowitzki, former NBA player, Mika Hakkinen, former F1 driver
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Fabian Hambuchen, former gymnast, David Coulthardt, former F1 driver
Fabian Hambuchen, former gymnast, David Coulthardt, former F1 driver
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Fabian Hambuchen, former gymnast, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Fabian Hambuchen, former gymnast, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Felipe Fraga, DTM driver Team AF Corse
Felipe Fraga, DTM driver Team AF Corse
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Kelvin Van Der Linde, DTM driver Team Abt Sportsline
Kelvin Van Der Linde, DTM driver Team Abt Sportsline
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Laura Freigang, Eintracht Frankfurt Soccer team, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Laura Freigang, Eintracht Frankfurt Soccer team, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Martin Schmitt, former Skijumper, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
Martin Schmitt, former Skijumper, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward
Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward
Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward, Kelvin Van Der Linde, DTM driver Team Abt Sportsline, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
Maximilian Gotz, DTM driver Team Winward, Kelvin Van Der Linde, DTM driver Team Abt Sportsline, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
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Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
17/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
18/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
19/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
20/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
21/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
22/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
23/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
24/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
25/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
26/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
27/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Mick Schumacher, Haas F1 Team
28/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team with the trophy
Mick Schumacher, Haas F1 Team with the trophy
29/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mick Schumacher, Haas F1 Team, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
Mick Schumacher, Haas F1 Team, Maro Engel, DTM driver Team GruppeM
30/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mika Hakkinen, former F1 driver
Mika Hakkinen, former F1 driver
31/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mika Hakkinen, former F1 driver
Mika Hakkinen, former F1 driver
32/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Mika Hakkinen, former F1 driver, Dirk Nowitzki, former NBA player
Mika Hakkinen, former F1 driver, Dirk Nowitzki, former NBA player
33/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Rudi Bommer, Soccer coach, Mick Schumacher, Haas F1 Team
Rudi Bommer, Soccer coach, Mick Schumacher, Haas F1 Team
34/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
35/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
36/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
37/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
38/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
39/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
40/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
41/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
42/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Stefano Domenicali, CEO Formula 1, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
Stefano Domenicali, CEO Formula 1, Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team
43/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Team Dirk Nowitzki and Team Mick Schumacher
Team Dirk Nowitzki and Team Mick Schumacher
44/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Team Mick Schumacher
Team Mick Schumacher
45/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Timo Bernhard, DTM team principal Team 75 Bernhard
Timo Bernhard, DTM team principal Team 75 Bernhard
46/46

Fotoğraf: Alexander Trienitz

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