Schumacher ve Valsecchi, Imola için Verstappen'i favori olarak görüyor

Geçen yıl gerçekleştirilen Imola yarışında Mercedes pilotu Lewis Hamilton zafere ulaşmıştı. Ancak Max Verstappen'in yarış içerisindeki tempoyu çok iyiydi ve eğer yarış dışı kalmasaydı, iyi bir sonuç alabilirdi.

Red Bull, bu sezon geçen yıla kıyasla daha iyi görünüyor ve bu da takımın umutlarını daha da artıran bir durum.

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Sky Almanya'ya şöyle dedi: "Imola kağıt üzerinde bir Red Bull pisti."

"Max Verstappen geçen yıl da çok hızlıydı ancak yaşadığı sorun nedeniyle gridin önünde yer alamadı. Bu yüzden Red Bull'un bu yıl da Mercedes'ten daha iyi performans göstermesini bekliyorum."

"Diğer tarafta Mercedes uyumuyor, çalışmaya devam ediyor ve baktığınızda Bottas da Bahreyn'deki yarışta çok güçlüydü."

"Imola'da Red Bull ve Mercedes arasında kesinlikle heyecan verici bir savaş olacak."

Eski GP2 şampiyonu Davide Valsecchi de tahminlerini şöyle açıkladı: "Imola için kimin favori olduğunu söylemek gerçekten kolay değil. Fakat bana göre Verstappen, bir başka fırsatı daha kaçırmayacak ve yarıştan sonra şampiyona liderliğine yükselecek."

"Red Bull'un sezon başında ilk sıraya çıkması çok önemli. Red Bull ve Verstappen'in yarışı kazanacağını düşünüyorum."

"İkinci sıraya Valtteri Bottas'ı, üçüncü sıraya ise Hamilton'ı koyuyorum. Hamilton'ı seviyorum ve onu muhtemelen tüm zamanların en iyi sürücüsü olarak görüyorum. Ancak şampiyonluk mücadelesi de görmek istiyorum."