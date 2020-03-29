Schumacher ve Patrese'nin ilginç mücadelesi

Yedi dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher şimdiye kadarki en başarılı Formula 1 pilotu konumunda yer alıyor.

Ancak yakaladığı tüm başarılara rağmen dönem dönem performansı sorgulanıyor ve örneğin bazıları, ne Benetton ne de Ferrari'de hiçbir zaman gerçek bir rakibe karşı yarışmadığını söylüyor.

Bununla birlikte Benetton'da yarıştığı dönemde Schumacher'le çalışan Briatore, Schumacher'in takım içerisinde "bir numara" haline gelmesinin, tamamen kendi çabalarının sonucu olduğunu söyledi.

Schumacher'in kendiliğinden bir numara olmadığını savunan, Briatore, "Bir numaralı sürücü sadece daha hızlı olandı. Yarışta diğerlerinin önünde olan pilottu."

"Bir şirketi ele alın, eğer altı veya yedi satıcı varsa, daha fazla satış yapan kişi bir numara olur. Bu oldukça normal bir şey."

"O zamanlar hep aynı takımda en iyi iki sürücüye karşı savaşıyordum. Prost ve Senna'nın [McLaren'da] olduğu dönemlerdeydim."

"Şunu söyleyeyim, Michael hiçbir zaman takım arkadaşlarından daha iyi araçlar almadı. 1991 yılında bize katıldığı zaman sadece daha hızlıydı. İki veya üç yarışa çıktı ve Nelson Piquet'den çok daha hızlıydı." dedi.

Schumacher 1992'de, kendisinden çok daha deneyimli takım arkadaşı Martin Brundle'a karşı takım için mücadelesini kazanmıştı.

Brundle'ı 16 sıralama turlarının tamamında mağlup eden Schumacher, toplamda 53 puan alırken, Brundle 38 puan aldı.

Bir yıl sonra Riccard Patrese ile takım arkadaşı oldu ve onu da 16-0 yendi. Ayrıca 52 puan topladı ve Patrese sadece 20 puan alabildi.

İtalyan pilot bu durumda hiç memnun değildi.

Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford Fotoğraf: Ercole Colombo

Briatore o anları şöyle anlatıyor: "Patrese, Spa'da bir sürü sorun yaşadı."

"Bana geldi ve mutlu olmadığını, çünkü Michael'ın daha iyi bir araca sahip olduğunu söyledi. Ben de ona dönüp 'Bence haklısın, o zaman şöyle yapacağız: garaja gidip Rory Byrne ve Ross Brawn ile konuşacağım ve onlara araçları değiştireceğimizi söyleyeceğim' dedim. Daha sonra Michael ile konuştum ve O, haliyle bu duruma çok sinirlendi."

"Michael'a döndüm ve 'eğer kızgınsan daha hızlı git, böylece sorun tamamen çözülür' dedim. Michael piste çıktı ve çok, çok daha hızlıydı." dedi.

Schumacher, Patrese'nin aracıyla İtalyan pilota sıralama turlarında iki saniyeye yakın bir fark attı. Yarışı ikinci sırada bitiren Alman pilot, altıncı sırada finiş gören takım arkadaşına bir tur bindirdi.

Patrese, Schumacher'e karşı hiçbir varlık gösteremediği yılın ardından emekli oldu.

Schumacher o kadar üstündü ki, rakipleri bunu kabul edemiyordu.

Briatore, "Diğer sürücülerinin bunu kabul etmesi zordu. Martin Brundle, Michael'a yaklaşabilen tek isimdi. Michael herkesi silip süpürüyordu. Brundle ona yakın olmak istiyordu, yaklaşımı farklıydı." dedi.

Schumacher kariyeri boyunca sadece Nico Rosberg'e sıralama turlarında geçildi. Alman pilot, Andre de Cesaris'i 1-0, Nelson Piquet'yi 4-1, Brundle ile Patrese'yi 16-0, Jos Verstappen'i 8-0, JJ Lehto'yu 4-0, Johnny Herbert'ı 18-1, Eddie Irivne'ı 55-4, Rubens Barrichello'yu 81-23 ve Felipe Massa'yı 13-5 yendi.

2010'daki geri dönüşünden sonra ise Rosberg'e 43-15 mağlup oldu.

Briatore, "Brundle sadece devam etmek istiyordu. Fakat Patrese ile Piquet, onun önüne geçmek istediler. Fakat bu işe yaramadı. Bir tek Brundle'ın yaklaşımı işe yaradı." dedi.

1994 yılında Schumacher ilk şampiyonluğunu 92 puanla alırken, takım arkadaşları sadece 11 puan toplayabildiler.

Michael Schumacher, Benetton Ford B193B Fotoğraf: Sutton Images

Alakalı video