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Formula 1 / Son dakika

Schumacher ve Ilott, SF71H ile Fiorano testini tamamladı

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari'nin sürücü programında yer alan Mick Schumacher ve Callum Ilott, bugün Fiorano'daki 2018 Ferrari SF71H ile piste çıktılar.

Schumacher ve Ilott, SF71H ile Fiorano testini tamamladı

Ferrari, dün Carlos Sainz'ı Fiorano'da piste çıkarmış ve İspanyol pilot, tüm gün 300 kilometreden fazla mesafe tamamladığı oldukça başarılı bir test gününü geride bırakmıştı. Bugün, Fiorano'dan motor sesleri yükselmeye devam etti ve bu kez direksiyona geçen isimler, Ferrari'nin genç yetenekleriydi.

Direksiyona geçen ilk isim, sabah bölümünde sürüş yapan Mick Schumacher'di ve 200'den fazla kilometre tamamlamayı başardı. Ardından direksiyona yedek pilot Callum Ilott geçti. İngiliz sürücü de öğleden sonra benzer miktarda tur attı.

Aslında bu test programı, Imola yarışından önce başladı ve önce Ferrari'nin genç yetenekleri Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong, sonra da Charles Leclerc sürüş yaptı. Diğer sürücülerin sırası ise Imola'dan sonra geldi.

Her iki sürücü de gün boyunca sarı logolu orta lastiklerle çalıştılar ve araç içerisindeki hislerini geliştirip, mühendislerle çalıştılar.

Öğle saatlerinde kısa bir yağmur geçişi vardı, ancak teste çok fazla etkisi olmadı ve sonuç olarak başarılı bir test gününü geride bıraktılar.

Ferrari böylelikle iki günlük testi tamamladı ve artık Portekiz yarışına odaklanıyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Fiorano Yarış Pisti
Pilotlar Callum Ilott , Mick Schumacher
Takımlar Ferrari
Editör Franco Nugnes

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