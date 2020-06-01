Schumacher ve Heidfeld'e göre Alonso, 2021'de Renault ile F1'e dönebilir

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılması, Carlos Sainz'ın McLaren'dan Ferrari'ye geçmesi ve Daniel Ricciardo'nun Renault'dan McLaren'a katılma kararı almasıyla, Fransız üreticinin koltuklarından bir tanesi boşaldı.

Şimdi koltuk için öne çıkan üç aday var; Nico Hulkenberg, Fernando Alonso ve menajerinin takımla görüştüğü Valtteri Bottas.

Renault, dün itibariyle Alonso'nun seçenekler arasında yer aldığını doğruladı.

Alonso'nun eski rakiplerinden bir tanesi olan Ralf Schumacher, İspanyol pilotun dönüşünün mümkün olduğunu düşünüyor.

Ralf Schumacher, Sky'ın Warm UP programında şöyle dedi: "Nico Hulkenberg'in takıma dönüşünü hayal bile edemiyorum. Bence Renault'da bir şeyleri değiştirmek istediklerinden çok emindi."

"Fernando Alonso hakkındaki söylentiler konusunda bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun imkansız olduğunu zannetmiyorum."

"O tüm bu süreçte (2018'den beri) kendisini formda tuttu ve eğer iyi bir şansı olsaydı kesinlikle araca hemen dönerdi. Ayrıca, Renault ile her zaman çok iyi bir temasları vardı."

Alonso'nun şirketin zor zamanlardan geçtiği şu dönemde, ticari anlamda iyi bir reklam olabileceği düşünülüyor.

Nick Heidfeld ise Hulkenberg'in gerçekçi bir aday olmasına rağmen, Alonso'nun bir adım önde olduğunu düşünüyor.

"Bence Nico Hulkenberg de gerçekçi bir seçenek. Ama Renault olarak bir seçim yapma şansınız varsa, çok sayıda şampiyonluk kazanan, hatta bunu Renault ile yapan Alonso'yu tercih edersiniz. Sanırım bir adım önde olacak."

Heidfeld, Renault'nun getirmek için büyük çaba sarf ettiği Ricciardo'yu neden takımda tutmak için çaba harcamadığını anlamıyor.

"Daniel Ricciardo ile yanlış ata oynadıklarını söyleyemem. Onu yeterince sıcak tutamadılar ve maalesef gitmesine izin verdiler. O üst düzey bir pilottu."