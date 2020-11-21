Schumacher ve Hamilton'ın ilk 264 yarışlarına göre kıyaslaması

Uzun yıllar boyunca Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olarak Michael Schumacher'in adını anmıştık ancak 2020 Türkiye GP ile bu ifade artık tarihe karıştı.

İlk olarak Schumacher'in pole pozisyonu (68) rekorunu kıran Hamilton, daha sonra en çok podyum (155), ardından en çok yarış galibiyetini (91) kırdı ve son olarak Schumacher'e ait 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak oldu.

Türkiye GP'de 264. Formula 1 yarışına çıkan Hamilton, 97 pole pozisyonu, 163 podyum, 94 yarış zaferi ve 7 dünya şampiyonluğu ile Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu oldu.

Peki bu iki büyük isim, birbirlerine karşı yarış yarış pole pozisyonu, podyum, galibiyet, en hızlı tur ve puan açısından nasıl bir geçmişte sahip.

Youtube'da Stats and Ranks adlı kanal, iki pilotu Hamilton'ın 7. dünya şampiyonluğunu kazandığı Türkiye GP'ye itibariyle yarış yarış kıyasladı. İki pilot farklı puan kurallarının olduğu dönemde mücadele ettiği için, puanlar hesaplanırken mevcut puan sistemi kullanıldı.

Schumacher'in 250. yarış itibariyle Ferrari'den ayrıldığını, son 14 yarışı Mercedes'teki ikinci döneminde geçirdiğini de hatırlatalım.

İşte yarış yarış Hamilton - Schumacher kıyaslaması

Videoyu görüntüleyemeyenler için link.

Results = sonuç, Wins = galibiyet, Podiums = podyum, Poles = pole pozisyonu, Fastest Laps = hızlı tur, Points = puan